¿Quién contagió de VIH a Lara Roxx?

Una de las más grandes polémicas del cine para adultos aún en la actualidad fue la de la actriz Lara Roxx, quien se contagió de VIH en el año 2004 cuando apenas tenía 21 años de edad.

Lara Roxx fue uno de los primeros tres casos confirmados en personas que contrajeron VIH mientras rodaban una escena pornográfica en los Estados Unidos, una notica que dio la vuelta al mundo en su momento.

El contagio de VIH a Lara Roxx

Lara trabajó como estriper en varios clubes de Montreal y modeló para algunos sitios web antes de debutar como actriz porno en enero del 2004, cuando tenía 21 años de edad.

A dos meses de su inicio en la industria, la mujer participó en una escena íntima junto con los actores Mark Anthony y Darren James, quien había dado positivo a un examen de VIH y admitió que lo contrajo en un rodaje en Brasil.

Anteriormente, había dicho en una entrevista que confiaba en los estándares que la industria pornográfica utilizaba para garantizar la higiene y seguridad de sus actores y actrices.

Tras darse a conocer que tanto Darren como Lara tenían la enfermedad, se les excluyó de la industria en Estados Unidos. A finales de abril de ese mismo año, se confirmó que otras dos actrices, Jessica Dee y Miss Arroyo, también habían dado positivo en el examen del VIH después de grabar una escena con James.

Roxx, al enterarse de que James era seropositivo, dijo: “Me hizo darme cuenta totalmente de cómo confío en este sistema que no era confiable en absoluto, porque obviamente no funciona (...) Pensé que los actores pornográficos eran las personas más limpias del mundo”.

Tras salir de la industria, Lara Roxx trabajó en diversos proyectos relacionados, como una fundación que lleva su nombre que busca comprometer a los jóvenes y al público consumidor de cine para adultos en la educación y prevención de la propagación del VIH y de diversas ETS.