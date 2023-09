Xóchitl Gálvez confirma que Sedena le ofreció seguridad personal; solicita cita para conocer alcances de la misma

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a su disposición la seguridad que necesite, a partir de instrucciones giradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que la semana pasada recibió una carta del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, en la que hace la notificación, por lo que indicó que le solicitó una cita para platicar sobre los alcances de la seguridad que le ofrecen.

Recibí una carta la semana pasada del general secretario de la Defensa Nacional, donde pone a mi disposición la seguridad necesaria, con gente especializada en seguridad, me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad, en fin, he solicitado ya una cita con el general secretario para poder platicar de los alcances Xóchitl Gálvez, aspirante a la Presidencia de la República en 2024

Dijo que no tiene una fecha específica para la reunión con el secretario de la Defensa Nacional, pero en cuanto su su agenda se lo permita programarán el encuentro y también, ante los medios de comunicación, expresó su agradecimiento al propio titular de la Sedena y al Presidente de la República por su preocupación.

TE PUEDE INTERESAR Cae sacerdote que sedaba a mujeres para agredirlas sexualmente

Comentó que durante los recorridos que ha realizado sí ha encontrado varios estados en los que las condiciones son complicadas, por lo que consideró que sí tiene que platicar con la Defensa Nacional.

“Sin lugar a duda hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante, como Zacatecas, donde me impresionó cómo la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos, hay muchos temores en otros estados, la gente trata de no decirlo, pero lo dice con miedo”, comentó.

Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, comentó que sí considera necesario que para 2024 se les brinde seguridad a todos los candidatos y a sus equipos, porque recordó que el proceso electoral de 2021 fue el más violento de la historia, con más aspirantes ejecutados, secuestrados, golpeados, amedrentados, bajados por el crimen organizado y para el gobierno, no pasó nada.

Aseveró que la violencia en el país está tomando dimensiones incontrolables, por lo que dijo que prevén que los comicios del año próximo registrarán situaciones de riesgo.

“Lamentablemente sí, persecuciones, amedrentamientos, hostigamientos de candidatos de los partidos de la oposición, porque es obvio, el crimen organizado se siente muy cómodo con la estrategia de los abrazos. El crimen organizado no quiere que los combatan y el presidente, una y otra vez refrenda su estrategia fallida. De los abrazos a los criminales. A los criminales se les persigue, se les detiene y se les sanciona por los hechos que hayan cometido”, manifestó.

Síguenos también en Google News

Leo