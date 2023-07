Xóchitl Gálvez critica página para recabar firmas de Frente Amplio por México; no está funcionando bien

Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México aseguró que la página de la plataforma aún presenta fallas, por lo que ha sido difícil cargar los registros de las personas.

En entrevista con medios en Veracruz dijo: “ La página no termina por funcionar de manera adecuada, ya que muchas personas se registraron , pero no les llegan los correos de respuesta y se para el proceso, por eso estamos viendo que pasa. No creo que sea un boicot, sino que faltó más previsión”, explicó.

La senadora del PAN sostuvo que el presidente está muy enojado porque sus corcholatas no levantan, a pesar de que han colocado miles de espectaculares, por ello, aclaró que es del lado de Morena que está la mafia del poder.

“Yo solo quería aclarar una mentira sobre mi persona, que era que yo había dicho que quería terminar con los programas sociales, pues nunca lo dije, pero increíble que el presidente me cerró la puerta, pero miles de mexicanos me abrieron la suya y lo reflexioné, por ello encabezó el Frente Amplio por México. Estoy en un proceso de recolección de firmas y tengo mucho apoyo de los ciudadanos que han querido participar en este proceso”, explicó.

Señaló que cualquier aspirante es un reto, pero aclaró que la que más conoce el país es ella, ya que ha realizado un sinfín de recorridos, además que los hizo cuando era funcionaria federal y con recursos, ya que al momento hay un abandono de los pueblos indígenas.

La legisladora dijo que no tiene nada de qué avergonzarse, ya que nunca ha siendo corrupta y llegó al gabinete federal, siendo ya empresaria, por ello, no tiene nada que esconder., por ello, advirtió el Ejecutivo va a usar todo su poder, porque no soporta que sea más simpática que sus aspirantes que la gente la arrope más a ella.

¡Atención! ¡Mañana empezamos la recolección de firmas! 🚨 ✍🏼



Si ya te registraste como voluntario, mañana por la tarde me pondré en contacto contigo por correo electrónico para darte los pasos a seguir.



Si aún no te has registrado, ¿qué esperas?👇🏼https://t.co/zTPgUwGiGe… pic.twitter.com/AR2MbP0xOy — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 12, 2023

