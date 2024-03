Xóchitl Gálvez pide a empresarios no ser timoratos ni miedosos.

Ante la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición "Fuerza y Corazón por México", llamó a los empresarios a perder el miedo “o nos lleva el carajo”, por lo que, dijo, “los necesito” pero “no timoratos”.

Durante el encuentro “Diálogos por la Democracia” organizado por la Coparmex, advirtió que en las elecciones del 2 de junio próximo, “hay dos caminos: claudicamos o luchamos. Yo los invito a luchar, a ponerse las pilas”.

Sugirió a los empresarios separarse dos meses y medio de sus compañías para que se pongan hacer campaña en favor de México porque ningún país que esté dividido y le apueste al odio va a salir adelante.

“Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a gente de la comunidad, no hay mañana. O autoritarismo o democracia; o combustóleo o energía limpia; o educación para el trabajo o asistencia de por vida”, aseguró.

Gálvez Ruiz advirtió que no se puede corregir el rumbo si no se acepta la realidad, por lo que destacó la necesidad de escuchar a todos los sectores y lamentó que su contrincante, Claudia Sheinbaum, no haya acudido a escuchar a jóvenes y empresarios del país.

Al final de su participación, pidió a los integrantes de la Coparmex que la ayudaran cuando menos con la donación de un espectacular para su campaña.

Aclaró que lo anterior no es ilegal, ya que el sector privado puede aportar recursos para la campaña, de manera transparente.

“Es legal, pueden aportar en especie o directamente a los partidos. Creo que se vale, que le entren, porque sola no se puede”, manifestó la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD.

Por otro lado, alertó que la democracia en México está en riesgo por el aumento de la violencia y el control del crimen organizado en diferentes regiones del territorio nacional, luego de que se han registrado 44 asesinatos de candidatos y líderes políticos durante el proceso electoral.

Durante la conferencia de prensa “Sin Miedo a la Verdad”, Xóchitl Gálvez expresó sus condolencias a las familias de los aspirantes muertos y condenó el ataque más reciente contra Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, quien la noche del lunes fue asesinado a balazos frente a su domicilio.

Por lo anterior, demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asumir su responsabilidad y crear de manera inmediata un mapa de riesgo, así como un protocolo y guía de actuación para garantizar la seguridad de los candidatos.

“Hay que decirlo claramente: hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad para decidir su voto. Lo pudimos observar en el video de transportistas de Guerrero, donde queda claro cómo operan estos criminales.

“Presidente: no puede usted seguir negando la realidad. Enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde. Su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada”, afirmó.

JVR