Xóchitl Gálvez se pronuncia por un nuevo formato de debate; 'no nos dieron ni chance de presentarnos', dice

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, calificó como “un desastre” el formato del primer debate de los candidatos a la presidencia de la república, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“A mí me encantaría que hubiera un formato en los debates donde nos dieran chance de presentar propuestas. No nos dieron ni chance de presentarnos, entraron a preguntas concretas y cuando yo trataba de hacer una propuesta, el moderador me decía, conteste la pregunta“, declaró la candidata al retomar sus actividades proselitistas el día después del encuentro con Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez.

Fue el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en consenso con sus 11 consejeros electorales y los partidos políticos, quienes aprobaron el formato del debate, el cual estipulaba que los tres candidatos responderían a 30 preguntas ciudadanas de redes sociales y plataformas digitales.

Estas preguntas fueron sobre los temas educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación y grupos vulnerables, así como violencia contra las mujeres. Los candidatos tuvieron dos horas para responder los cuestionamientos divididos en tres bloques.

“Entonces ¿En qué momento haces tus propuestas si solo te hacen preguntas? A mí me parece que debiera haberse abierto salud y decir cuáles son sus propuestas en salud y luego empezar el debate de salud. el tema es que fueron siempre preguntas”, expresó Gálvez Ruiz.

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, acudió a la Universidad Iberoamericana donde participó en una dinámica de preguntas y respuestas de estudiantes de diferentes carreras. En la interacción fue cuestionada sobre la irrupción de la policía en la embajada de México en Ecuador para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de aquel país por acusaciones de corrupción.

“Condeno lo que pasó en Ecuador, más allá de los dimes y diretes que hubo previamente. A lo mejor no comparto la manera. más allá de la decisión que tomó México, es lamentable la violación a nuestra embajada y todos los mexicanos, independientemente del color que representamos, lo debemos de condenar”, declaró entre aplausos de los jóvenes que llegaron al auditorio principal de la Ibero.

Xóchitl Gálvez tuvo que detallar más su plan de política exterior ante la insistencia de varios estudiantes, a quienes dijo que de ganar la elección del dos de junio, dejará de poner “cuates” en las embajadas y fortalecerá el servicio profesional de carrera en el exterior para que los representantes de México en el mundo sean verdaderos diplomáticos “yo creo que hay embajadores que son de verdad vergüenza, que no tienen ni las habilidades ni las capacidades“, denunció.

En un momento del evento, cuando la candidata presidencial tenía el uso de la palabra, dos jóvenes se pararon para mostrar una manta que decía “La Ibero tiene Memoria 68, 71, ABC, Los 43”, en relación a los diferentes acontecimientos políticos y sociales que se han registrado en México.

Xóchitl Gálvez detuvo su discurso para atender el tema. “bueno, antes que nada, quiero contestarle a los jóvenes de la manta, donde me ponen que la Ibero tiene memoria del 68, al 71, los 43, este bueno, primero quiero decirles que en todos los partidos se cuecen habas” respondió.

La candidata también recordó que, aunque la registraron PAN, PRI y PRD en coalición por la presidencia, ella no pertenece a ninguno.

“Yo no califico todos malos, todos buenos, yo soy una candidata ciudadana que no pertenece ni ha militado nunca en ningún partido político, un millón de firmas me pusieron aquí y como presidenta no seré daltónica, quien cometa delitos será castigado sin importar”, dijo.

Xóchitl Gálvez no se fue de la Ibero sin responder todas las preguntas de los estudiantes.

“Quiero saludar a todos los jóvenes que están en la esplanada, decirles que estoy encantada de estar en la Ibero. De verdad para mí ha sido una experiencia escucharlos, me encantan sus cuestionamientos y pues yo quiero simplemente mandarles un saludo hacia allá afuera que los que no lograron entrar”, concluyó entre gritos de presidenta, presidenta, presidenta.

JVR