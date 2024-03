Xóchitl a Ojeda: sobre aduanas, consulte a la IP

La candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se confrontó ayer con el titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, a quien le recomendó que se acerque a los empresarios para conocer de primera mano la corrupción que existe en las aduanas.

Luego de que el secretario reprochó que no se valore su trabajo y exigió pruebas de que las fronteras son laxas, como planteó la candidata el miércoles, al señalar que tanto las armas como el fentanilo entran por la frontera como si la Marina no estuviera, la abanderada de oposición sostuvo que si el almirante quiere pruebas sobre las anomalías, entonces debe platicar con los empresarios.

“Que hable el secretario con los empresarios y le van a contar cómo está la corrupción en las aduanas”, manifestó en entrevista tras participar en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde fue recibida con gritos de “¡Presidenta, Presidenta!”.

En su discurso, aprovechó para puntualizar que dará un nuevo impulso a la industria de la construcción, para que no todo lo haga el Ejército, con excepción de lo relacionado con la seguridad nacional.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM) sostuvo que, como lo ha hecho hasta ahora, mantendrá el combate a la corrupción y meterá a la cárcel a todos los funcionarios corruptos que se “hayan pasado de lanza”.

“Tengan la certeza que yo, en materia de corrupción, voy a atender personalmente cada caso que me planteen. Y sí voy a meter a la cárcel a funcionarios corruptos que se hayan pasado de lanza. A mí no me va a temblar la mano.

“En mi Gobierno se va a acabar el cobro de piso, en mi Gobierno se van a acabar los moches, y en mi Gobierno sí creemos en el sector privado, por eso les pido que voten por una servidora, si quieren tener una presidenta xingona”, subrayó.

En su mensaje, aprovechó para aclararle a su contrincante de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, que todavía no ha tomado decisiones definitivas sobre el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Lago de Texcoco ni la privatización de Pemex, además de que prevé la creación de una oficina nacional de proyectos de infraestructura para acabar, dijo, con las ocurrencias en el sector, impulsar la vivienda y el mantenimiento carretero.

Incluso, enfatizó que no tiene algo en contra del Tren Maya, porque coincidió en la importancia del desarrollo del sureste mexicano, pero remarcó que se deben hacer los estudios de impacto ambiental y reparar lo que se haya hecho mal.

Por la tarde, en el Congreso Internacional de Nearshoring en Aguascalientes, que realizó la Concanaco-Servytur, reiteró que al Presidente Andrés Manuel López Obrador le corresponde guardar silencio, como se lo ordenó el INE.

“El Presidente lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, pero como no tiene mucha capacidad de defenderse la candidata, pues él tiene que entrar a apoyarla. Yo lo entiendo, él quisiera ser el candidato, pero ya fue el Presidente; entonces, lo que le toca es guardar silencio, acatar las instrucciones del INE, y nadie le está poniendo una ley mordaza”, expresó.