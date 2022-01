Zacatecas es una muestra de lo que pasa en el país con el crimen organizado, señala oposición

Partidos de oposición aseguraron que la situación que se vive en Zacatecas es sólo una muestra de lo que pasa en el país, ya que el crimen organizado está tomando el control poco a poco, por lo que es impostergable un cambio en la estrategia de seguridad para proteger a la ciudadanía.

La Razón publicó que un vehículo fue abandonado frente a Palacio de Gobierno de Zacatecas con 10 cadáveres, lo que alertó a las autoridades por la guerra entre cárteles que se vive en el estado.

En entrevista con este diario, la secretaria general del Partido Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, aseguró que la estrategia de "abrazos y no balazos" del Gobierno federal sólo ha permitido que los grupos del crimen organizado tomen el control de los territorios , por lo que es necesario que se reconozca la crisis de seguridad y se ponga manos a la obra en contra de los delincuentes.

"Es un reflejo de lo que está pasando en el país, ya que no se ha querido entender que hay una crisis de seguridad, que es necesario tomar medidas porque no podemos seguir con la estrategia de abrazos y no balazos, pues tenemos que ver que se aplique la ley para que nadie esté por encima de ella".