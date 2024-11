Descalifican a Trump por “retórica violenta” contra excongresista

A unos días de la elección presidencial en Estados Unidos, el candidato republicano, Donald Trump, volvió a ser el centro de polémicas, luego de sugerir que a la exrepresentante Liz Cheney deberían dispararle con rifles “para ver cómo se siente respecto a enviar tropas a combatir”, lo que generó una respuesta de su rival demócrata, de la aludida, e incluso se abrió una investigación para determinar si se trató de una amenaza de muerte.

En un evento el jueves por la noche en Arizona, con el expresentador de Fox News Tucker Carlson, se le preguntó a Trump si le parecía extraño ver a Cheney –hija del exvicepresidente republicano Dick Cheney una de sus críticas dentro del partido más destacadas-- hacer campaña contra él.

La excongresista de Wyoming ha estado contra de Trump desde el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio y ha respaldado a Harris, uniéndose a la vicepresidenta en paradas recientes mientras intentan ganarse a los republicanos descontentos con Trump.

Ella es un halcón de guerra radical. Pongámosla con el rifle allí parada con 9 cañones disparándole. Veamos cómo se siente al respecto. Ya sabes, cuando las armas están apuntadas a su cara Donald Trump, Candidato presidencial republicano



Trump llamó a Cheney “una persona trastornada” y agregó: “Pero la razón por la que ella no me soporta es que ella siempre quiere ir a la guerra. Si dependiera de ella, estaríamos en 50 países diferentes. Ella es un halcón de guerra radical.

“Pongámosla con el rifle allí parada con nueve cañones disparándole. OK, veamos cómo se siente al respecto. Ya sabes, cuando las armas están apuntadas a su cara. Ya sabes que todos son halcones de guerra cuando están sentados en Washington en un edificio bonito diciendo: ‘oh, bueno, enviemos 10 mil soldados directamente a la boca del enemigo’”, dijo.

Así es como los dictadores destruyen las naciones libres. Amenazan con la muerte a quienes hablan en contra de ellos. No podemos confiar nuestro país y nuestra libertad a un hombre mezquino, vengativo, cruel e inestable Liz Cheney, Excongresista republicana



El candidato presidencial ha utilizado una retórica cada vez más amenazante contra sus adversarios y ha hablado de “enemigos internos” que socavan el país y ha acusado a los Cheney por promover intervenciones militares en el extranjero, incluida la guerra en Irak, y argumentó que él no inició guerras extranjeras durante su presidencia. La vicepresidenta Kamala Harris, otros demócratas e incluso algunos de los antiguos asesores de Trump lo han etiquetado de fascista.

Cheney respondió en una publicación en X calificando al candidato presidencial como “un hombre cruel, inestable que quiere ser un tirano”.

“Así es como los dictadores destruyen las naciones libres. Amenazan con la muerte a quienes hablan en contra de ellos. No podemos confiar nuestro país y nuestra libertad a un hombre mezquino, vengativo, cruel e inestable que quiere ser un tirano”, dijo.

Trump ha intensificado su retórica violenta hacia sus oponentes políticos y ha sugerido, de manera muy detallada, que se deben apuntar rifles a la exrepresentante Liz Cheney. Esto debería ser motivo suficiente para descalificarlo Kamala Harris, Candidata presidencial demócrata



La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, aseguró a declaraciones a medios en Wisconsin que la “retórica violenta” de su rival tendría que ser “descalificadora”.

“Trump ha intensificado su retórica violenta hacia sus oponentes políticos y ha sugerido, de manera muy detallada, que se deben apuntar rifles a la exrepresentante Liz Cheney. Esto debería ser motivo suficiente para descalificarlo. Cualquiera que quiera ser presidente de EU y use ese tipo de lenguaje violento no está capacitado para ocupar ese cargo”, dijo.

Pero el caso fue más allá, cuando la fiscal general de Arizona, la demócrata Kristin Mayes, anunció la apertura de una indagación sobre una posible “amenaza de muerte” a la excongresista.

“Ya he pedido al jefe de mi división penal que empiece a revisar esa declaración y analice si califica como una amenaza de muerte según las leyes de Arizona. No estoy preparada en este momento para decir si lo fue o no (una amenaza), pero no es algo útil ahora que nos preparamos para nuestras elecciones y tratamos de asegurar la paz en los centros de votación y en nuestro estado”, afirmó a una televisora.