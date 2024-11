Acusan que Pedro Sánchez usó dos camionetas para huir tras agresiones en Valencia

Usuarios de redes sociales se lanzaron contra el presidente de España, Pedro Sánchez, por un supuesto engaño por el ataque del que fue víctima durante su polémica visita a Valencia al acusar que la camioneta supuestamente vandalizada y con cristales rotos no es la misma que habitantes de Paiporta golpearon.

Con videos del momento en que los afectados por las peores inundaciones en la región persiguen al mandatario varios internautas exhibieron que el socialista usó dos camionetas todoterreno diferentes cuando escapó de las agresiones, momento en que dejó a su suerte a los reyes Felipe VI y Letizia, al descubrir que éstas llevan placas diferentes.

📍 #Paiporta | Pedro Sánchez huye en coche mientras los vecinos se golpean el vehículo.



► Samurái de Occidente: https://t.co/waOWN69nOO pic.twitter.com/Gl1zoTMefu — Samurái de Occidente (@samuraioccident) November 3, 2024

En el momento en que la gente trata de evitar que abandone la zona se muestra que el líder español va a bordo de una camioneta negra modelo Ssangyong, ahora KGM, con matrícula 1754 MLT, misma que fue golpeada con palos y herramientas usadas para retirar el lodo de las comunidades inundadas; sin embargo, es otra la que fue captada ya en carretera con los cristales rotos y que fue cubierta con cartones, plásticos y cinta para evitar nuevos incidentes, misma que porta las placas 1752 MLT, con cambio en el dígito final, pero se reportó que también fue parte de la comitiva que viajó hasta la comunidad valenciana el pasado 3 de noviembre a la región.

El coche oficial de Sánchez es el 1754MLT, el coche de comitiva el 8752PHN. El coche al que rompen los cristales es el 1752MLT y el coche con cartones y cinta aislante superpuesta en cristales no rotos el 1754, es decir, el oficial, el de Sánchez. Extrae conclusiones. Gracias. pic.twitter.com/9QBIXMEeaV — MartinaSisters (@MartinaSisters) November 4, 2024

El coche de Pedro Sánchez que acabo con las lunas rotas y con matrícula 1752/ el verdadero coche de Sánchez blindado con un poquito de barro y con matrícula 1754

Vamos a contar mentiras tratará pic.twitter.com/bKSBAwszHs — LylA (@LylaA_92) November 4, 2024

Ante esta información decenas de ciudadanos denunciaron un “engaño”, “mentiras” y “manipulación” en medio de una severa tragedia con más de 200 muertos, mientras que otros piden a la población “saque sus conclusiones” al recordar que supuestamente esa camioneta es blindada y se rompió por el golpe de unos cuantos paraguas y palos de escoba en referencia al intento del gobierno para hacerse la víctima por una agresión que el propio Sánchez denunció de “actos marginales” y de los que desde el poder se acusó a radicales y grupos de ultraderecha, pero la población insiste que fueron los mismos vecinos ante la indignación de que no llega la ayuda y a la fecha no se ha declarado zona de desastre mientras sigue la búsqueda de víctimas.

Por separado, medios de la región informaron que en su escape ante los insultos y hasta ataques con lodo ante la devastación y frustración por la emergencia Pedro Sánchez abordó inicialmente la unidad que estaba destinada a los monarcas, por lo que metros más adelante fue cambiado de unidad. Además, fuentes del gobierno indicaron que el mandatario español fue golpeado por disidentes en Valencia.

Indagan participación de ultras en agresión

Un día después de la agresión contra los reyes de España y el presidente de la nación la Guardia Civil confirmó que abrió una investigación para determinar si detrás de estos hechos se encuentran grupos de ultraderecha.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, detalló que el personal ya analiza videos y revisa redes sociales para dar con los presuntos responsables de los actos provocados para agredir con lodo y patadas a vehículos a la comitiva en la región, entre los que se sospecha hay miembros de organizaciones de ultraderecha, tras identificar símbolos nazis en su vestimenta.

Sin embargo, ciudadanos que fueron captados en video cuando confrontan a Pedro Sánchez, Felipe VI y Letizia sostienen que son vecinos y no tienen ningún lazo con esos grupos radicales, pues actuaron desde el malestar de que el gobierno sigue retrasando la ayuda y son más los vecinos y ciudadanos dispuestos a ayudar no sólo enviando insumos sino acudieron a la zona para sumarse como voluntarios para limpiar calles y hasta viviendas, proceso en el que sigue faltando maquinaria para acelerar las labores, pues con palas y escobas no es suficiente ante el cúmulo de escombros.

