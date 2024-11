Sacude a aliados elección de Trump para fiscal; cuestionan si Matt Gaetz logrará aval

El nombramiento del congresista Matt Gaetz como fiscal general de Estados Unidos destapó problemas internos, pues aliados del Partido Republicano advierten que la elección del presidente electo, Donald Trump, no pasará en el Senado.

La confirmación en Truth Social de que el polémico político trumpista encabezará el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para “proteger nuestras fronteras y desempatar las organizaciones criminales”, según un comunicado del exmandatario, desató una oleada de críticas y quejas, pues la prensa confirmó que éste desconcertó por completo, en comparación con los otros nombres que Donald Trump ya comenzó a adelantar para su futuro gobierno.

De inmediato, varias voces republicanas pusieron en duda la decisión del ganador de las elecciones al cuestionar si se trata del mejor perfil para una posición tal relevante. Y es que pesan en contra del ahora excongresista —pues ayer mismo renunció al cargo— dos investigaciones por un escándalo sexual y un asunto de drogas por la misma Fiscalía que ahora busca ocupar a partir del próximo año. Incluso, medios resaltaron que el anuncio oficial del magnate desató sorpresa en un inicio y después una oleada de interrogantes, pues algunos hasta calificaron de falta de seriedad la designación de Matt Gaetz, pues se trata de uno de los conservadores menos populares.

TE RECOMENDAMOS: Seis años de prisión Argentina ratifica pena de prisión a Cristina Fernández

¿Por qué se le investigó?

Desde 2019 el originario de Florida es investigado por el presunto abuso de una menor de edad, de 17 años, y posibles vínculos por tráfico sexual, así como obstrucción a la justicia al tratar de bloquear dichos casos, lo que para muchos es un indicio clave de que alguien con un expediente así no puede llegar a tal Departamento, aunque dicho sector finalmente desistió.

Y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes retomó cuatro años el caso, aunque éste podría quedar a tres, pues ya no pueden investigar a alguien que dejó el Congreso, tema en el que el diario The New York Times reveló que dicha Cámara se aprestaba para votar esta misma semana si se debía publicar o no el informe “muy crítico” sobre las indagatorias en torno a la conducta del nominado al gabinete presidencial, pues ésta se vio retrasada justo por las elecciones presidenciales, pues según normas internas está prohibido hacer públicos materiales de este tipo en fechas cercanas a los comicios.

Pero también resalta que el político de 42 años estuvo bajo el radar por presuntamente compartir videos inapropiados con colegas en la Cámara baja incluso en el pleno y por aceptar sobornos, entre ellos regalos no especificados.

Ponen en duda ratificación

En torno a esta investigación algunos conservadores piden analizar la viabilidad de que se conozca dicho informe al menos dentro del Senado, pues será determinante para su ratificación, pues el cargo de fiscal es uno de los que requiere respaldo legislativo.

En tanto, el expresidente del Senado Kevin McCarthy sentenció que éste no llegará a la oficina que actualmente ocupa Merrick Garland, bajo el gobierno de Joe Biden, al declarar “no será confirmado (…) todo el mundo lo sabe”, según una cita publicada por el portal The Hill, lo que recuerda que justamente el perfilado para fiscal de EU fue clave para su destitución como líder de esa Cámara a finales del año pasado.

Asimismo, Kevin McCarthy sugirió que se trata de una mala designación al abundar “creo que las elecciones (al gabinete) son muy buenas, excepto una”.

El congresista Matt Gaetz fue nombrado como fiscal general de Estados Unidos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT