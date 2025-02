Trump abre diálogo con Rusia y Ucrania para fin de guerra; no regresarían territorios

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contactó a sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, para comenzar una negociación de inmediato y “detener esta guerra ridícula” por la paz.

A días de que se cumplan tres años del conflicto, el magnate acordó con ambas partes, por separado, abrir este diálogo con miras a frenar la destrucción, como prometió repetidamente en campaña. Posición en la que sus aliados mostraron interés en una paz a largo plazo, en las respectivas llamadas, aunque no se adelantó ninguna condición impuesta por los involucrados.

El Dato: Un estudio reveló que, en medio del arranque de la negociación, el régimen ruso elevó el gasto en defensa, lo que muestra que están listos para seguir con el choque.

Tras filtraciones de una llamada desde EU con el Kremlin, el republicano confirmó en su cuenta de Truth Social este paso al revelar que en una plática “amistosa” con Vladimir Putin coincidió con él en su deseo de “detener las millones de muertes”, luego de meses de intensa lucha y fuertes bombardeos en los que el ejército invasor apunta sus armas contra infraestructura energética de la nación invadida.

TE RECOMENDAMOS: Intentan mantener el alto al fuego Mediadores abogan por mantener tregua

Comentó que tras evaluar sus fortalezas ordenó a su equipo fijar junto a sus respectivos pares los primeros encuentros con la confianza de lograr resultados “positivos”; proceso que delegó al

secretario de Estado, Marco Rubio;

al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe; al asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, y a su embajador y enviado especial en esa región, Steve Witkoff.

Dicha información fue corroborada el vocero, Dmitri Peskov, quien afirmó que, tras el diálogo que se extendió por hora y media, Putin invitó a su homólogo en Occidente a visitar Moscú al admitir que llegó el momento de colaborar por un rápido fin del conflicto, según un comunicado difundido por TASS.

Externan confianza en primeros pasos ı Foto: La Razón

En esta llamada también abordaron prioridades como Medio Oriente que también está en guerra, la relación bilateral, el programa nuclear de Irán y el reciente intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú, que se llevó a cabo un día antes. Pero no se acordó una fecha para su encuentro, aunque el líder conservador de la potencia dijo que éste podría ser fuera de su territorio al apuntar a Arabia Saudita.

Donald Trump compartió en otro mensaje, como le adelantó a Moscú, que conversó con el líder defensor para mostrar confianza para encaminarse a una conclusión de éxito para sepultar tanta muerte y destrucción en el campo de batalla. Y es que espera que los primeros encuentros entre las naciones sean clave para fijar las bases de una paz a largo plazo, punto en el que su gabinete aprovechará la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, como primer acercamiento, pues su vicepresidente, JD Vance, y el representante diplomático, Marco Rubio, dialogarán mañana con Volodimir Zelenski.

El Tip: Para el Instituto del Estudio de la Guerra EU debe aprender del acuerdo de Minsk o correr el riesgo de que se desate un conflicto entre Rusia y la OTAN.

En respuesta, el mandatario de Kiev admitió que tras la intervención de varios Gobiernos, incluso el de Joe Biden, antecesor de Trump, cree que el magnate será determinante. Incluso, precisó en Facebook: “Creemos que la fuerza de EU en suficiente para presionar a Rusia” y así detener la agresión. Incluso, comentó que ya hay señales al considerar su charla como “sustantiva”, en la que trataron asuntos de índole “diplomática, militar y económica”, y finalizó su publicación haciendo eco de lo que dijo su homólogo “hagámoslo”.

Mientras que la prensa ucraniana indicó que se acordó colaborar en seguridad, cooperación económica y recursos a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras reconocer su desarrollo de drones y otros equipos.

Dichas conversaciones contaron con rápido arropo de actores internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). El primero se dijo satisfecho ante la intención de resolver esta guerra al garantizar su participación, según declaraciones del vocero adjunto del secretario António Guterres, Farhan Haq.

En tanto, líderes europeos en Bruselas instaron a EU a ser escuchados al insistir que deben ser partícipes, pues su seguridad también se ve amenazada, y abogaron por Ucrania al sostener que cualquier decisión debe ser consensuada con Volodimir Zelenski hacia un proceso “justo” y una “paz duradera”; al tiempo que los ministros de Exteriores advirtieron que negociar con el invasor puede ser contraproducente si ceden a las exigencias territoriales, pues el ejército ruso se anexó ilegalmente cuatro territorios en combate: Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, una década después de hacerlo con Crimea.

12 días antes del tercer aniversario del conflicto abrió este proceso Trump

Y el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, señaló que posiblemente Ucrania no pueda restablecer las fronteras que tenía en 2014, cuando aún le pertenecía Crimea, luego de que Zelenski revelara a The Guardian su intención de intercambiar territorios, pues sus fuerzas tienen el control de Kursk, aunque admitió que no sabría por cuál espacio los canjearían al declarar que “todos nuestros territorios son importantes”.

Por separado, Donald Trump, replicando el mensaje del titular del Pentágono, admitió que es muy difícil que Kiev recupere lo perdido, pues ello parece “improbable”, aunque no descarta algún rescate; mientras que Moscú sentenció que jamás se ha discutido tal acción, pues ni siquiera lo contempló en intentos de negociación previos.