Europa apuesta por proteger a Ucrania; tropas de paz, en duda

Europa mantiene el respaldo irrestricto a Ucrania y para colocarla en mejor posición para negociar el fin a la guerra con Rusia exhortó a la región a elevar su capacidad defensiva y no descarta enviar tropas, aunque aún dudan en dar tal paso.

Más de una decena de líderes del continente se reunieron en París en un cierre de filas por Volodimir Zelenski. Mandatarios de Francia, Alemania, España e Italia, entre otros, insisten que deben ser parte del alto al fuego, ante la intención de Donald Trump, presidente estadounidense, de excluirlos y priorizar al régimen de Vladimir Putin, con quien se reunirá una delegación de la potencia en Arabia Saudita antes que con los ucranianos.

El mensaje de Emmanuel Macron, presidente de Francia, en redes sociales ı Foto: La Razón

En esta conversación informal en el Palacio del Elíseo coincidieron que más que buscar protagonismo su prioridad es una estrategia conjunta para impedir imposiciones, pues temen que Kiev sea forzado a firmar condiciones que no contempló, y van por convencer a Washington de comprometerse por la seguridad de ese territorio afectado y en el que han muerto miles de personas, entre ellos civiles, ante la brutalidad de Moscú.

Para lograrlo, admiten, se requieren acciones más que declaraciones mediáticas y plantean aumentar la inversión en Defensa para sellar una mayor seguridad regional ante la amenaza geopolítica que representa Moscú y continuar unidos, pues una fractura sería aprovechada contra su socio Zelenski, quien recriminó a EU por complacer al Kremlin, lo que consideró un signo de debilidad.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pugnó por un alza “significativa” en la materia sin dar cifras, lo que secundó el canciller alemán, Olaf Scholz, al señalar que el gasto militar debe ser de dos por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); no obstante, sigue por debajo de lo que exige Trump tras advertir que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ya no es costeable y que su seguridad dejará de depender de EU.

El mensaje de Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en redes sociales ı Foto: La Razón

Pero buscan ir más allá para influir y en una clara afrenta ante EU y Rusia ya discuten la posibilidad de desplegar hasta a 30 mil fuerzas de paz en territorio ucraniano, según el diario The Washington Post, o concretar su adhesión a la alianza transatlántica para presionar al invasor, pues no hay certeza fiable de detener los ataques y firmar una paz duradera ante la estrategia unilateral del magnate.

Pero Reino Unido abogó por trasladar tropas; el primer ministro, Keir Starmer, dijo a los aliados en Francia que llegó el momento de asumir mayor responsabilidad ante el tercer aniversario del conflicto; mientras que Polonia —que recibió al mayor número de desplazados por esta guerra— ratificó la urgencia de cerrar filas con Ucrania al sostener que el cambio de Gobierno en la potencia occidental evidenció que su relación está en otra fase y no se pueden fiar de las negociaciones.

Otros piden abordar más tal opción, pues temen que en vez de ayudar sea un detonante ante un claro riesgo de más movilizaciones rusas, pues Volodimir Zelenski reveló a un medio estadounidense que el Kremlin podría aprovechar para extender sus invasiones a naciones europeas, pues tiene apostados a 150 mil efectivos en Bielorrusia. Por ello, España promovió que el traslado de soldados sea hasta alcanzar la paz, pese a que no hay garantías de que se atenderán las demandas ucranianas, que ya perdió cuatro territorios en esta guerra.

Además, pese a dar señales de unidad destaca que a esta cumbre informal no sumaron a todas las naciones del bloque, aparentemente por la falta de consenso; Hungría y Eslovaquia piden mantenerse al margen al alegar que el proceso sólo les compete a Rusia y a Ucrania, lo que recuerda que el premier húngaro, Viktor Orbán, ha mostrado repetidamente su apoyo a Vladimir Putin y señaló que los europeos en realidad no buscan la paz.

En tanto, tras concluir la reunión, el anfitrión, Emmanuel Macron, notificó a Zelenski y a Trump que siguen interesados en participar en una “paz sólida y duradera”. Indicó que están dispuestos a trabajar junto a EU, Ucrania y la región para lograr las “garantías de seguridad” que exige su homólogo en Kiev. Y advirtió en X que tales condiciones deben ser claras o de lo contrario “existe el riesgo de que este alto el fuego termine como los acuerdos de Minsk”, en referencia a una negociación fallida en torno a la frontera entre las naciones ahora en guerra, pues en ese año, 2014, el Kremlin se anexó ilegalmente Crimea.

El Dato: La mayoría de países ven un riesgo en integrar a Ucrania a la OTAN, una de las razones de Rusia para atacar Kiev.

Dicha llamada fue confirmada por el mandatario ucraniano quien destacó en la misma red social que no deben caer en un nuevo engaño del invasor al insistir que no reconocerá ninguna decisión “sin Ucrania” de cara al encuentro en Arabia Saudita entre funcionarios de EU y Rusia, pues su posición no ha cambiado y asestó que primero debe haber un diálogo entre esa potencia y su Gobierno antes de siquiera pensar en sentarse a la mesa para negociar con el gabinete de Putin.