Nicaragua abandona el Consejo de DH de ONU

El régimen nicaragüense de Daniel Ortega se retiró del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en represalia por un informe que responsabiliza otra vez a la dictadura y a su ejército por la represión en las peores protestas en el país, durante 2018.

La vicepresidenta, Rosario Murillo, adelantó tal rompimiento al anunciar en su usual mensaje a mediodía una decisión “decente” contra las “falsedades”, “calumnias” y “mentiras” de un supuesto Grupo de Expertos de la Oficina del Alto Comisionado y del Consejo de los Derechos Humanos.

El Dato: En el informe, la ONU culpó directamente a Rosario Murillo de ordenar el destierro de cientos de opositores, a quienes también les arrebató la ciudadanía.

En un discurso, en el que se le vio visiblemente alterada y molesta, denostó la investigación que concluyó que previo a las protestas el Ejecutivo reunió a mandos castrenses para ordenar la neutralización, incluso armada, de todos los disidentes, pues consideraba que los estudiantes tramaban un intento de golpe de Estado en su contra; lo que derivó en crímenes de lesa humanidad, pues se evidenció que a los Ortega no les importaba el costo en vidas, con tal de mantenerse en el poder.

La también primera dama arremetió contra el organismo. En una carta difundida por la Cancillería y a la que tuvo acceso el diario La Prensa, la sandinista recriminó el “doble rasero” por parte de este organismo.

Documento| La Prensa de Nicaragua ı Foto: Imagen: Especial

Acusó que dichos mecanismos, a los que ese Estado no reconoce, fueron creados sólo para atacar y ahora se utilizan como claro “pretexto para la injerencia en asuntos internos” o para “desprestigiar la labor del Gobierno”, pues recriminó que esos expertos ni siquiera respetan sus propios principios, como la objetividad y la imparcialidad, para exhibir a ese régimen, cuyo presidente suma 18 años ininterrumpidos con elecciones irregulares y se mantuvo en silencio ante el reciente informe.

Rosario Murillo añadió que detrás de ese documento contundente están aquellos que quieren destruir a su nación y a su población, al culpar a los expertos de los “múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes” en la región, en un intento de revirar la investigación que los expuso a ella y a su esposo, pues se identificó que éstos ordenaron directamente a sus Fuerzas Armadas a disparar contra los manifestantes en 2018, escenario en el que se contabilizaron más de 300 ejecuciones extrajudiciales, según activistas y organismos mundiales.

2 mil heridos se calcula que hubo durante ese periodo de represión

Por ello, la funcionaria ordenó al ministro de Exteriores, Valdrack Jaentsch-ke, notificar al recién elegido presidente del Consejo de los Derechos Humanos, Jürg Lauber, la salida inmediata de Nicaragua, pues no serán cómplices de acciones que atentan contra Gobiernos y sus pueblos. E insistió que en Nicaragua no reconocerán a “estos irrespetuosos mecanismos” que ya pedieron toda decencia, al justificar que esto no más que otro injerencismo.

Ante lo que críticos le respondieron que sus intentos de defenderse no hacen más que hundirla más, mientras que el disidente desterrado Lesther Alemán sentenció que el objetivo final es que los Ortega paguen por esos actos inhumanos.