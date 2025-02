Zelenski faltó al respeto a EU y no está listo para negociar, acusa Trump, tras tensa reunión en Washington

El presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó que su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski “le faltó al respeto a Estados Unidos” y acusó que el mandatario del país europeo “no está listo para negociar la paz” si el país norteamericano está involucrado en estos diálogos.

A través de una publicación en Truth, el republicano se pronunció sobre la tensa discusión que su vicepresidente JD Vance y él protagonizaron con Zelenski en la Casa Blanca este viernes, en donde se discutían los términos para una posible paz entre Rusia y Ucrania.

“Hoy hemos tenido una reunión muy significativa en la Casa Blanca. [...] He determinado que el Presidente Zelenski no está listo para la Paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ”, escribió Trump en la red social Truth.

Mensaje de Donald Trump en la red social Truth. ı Foto: Captura de pantalla

Las declaraciones ocurren después de la visita de Zelenski a la Casa Blanca, la cual culminó en un desencuentro entre ambos líderes.

La reunión, que comenzó de manera formal, se tornó en una acalorada discusión cuando Trump acusó al presidente ucraniano de “estar jugando con la Tercera Guerra Mundial” y de no encontrarse en condiciones de hacer exigencias a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense le instó a aceptar un alto el fuego con Rusia como primer paso hacia la paz y le advirtió que, de no hacerlo, Washington reconsideraría su apoyo.

Sin embargo, Zelenski respondió que su país no aceptará un alto el fuego sin garantías de seguridad, pues, argumentó, Rusia ha violado acuerdos similares en el pasado.

🇺🇸🇺🇦 | URGENTE: Trump a Zelensky en la Oficina Oval: "Va a ser muy difícil hacer negocios así".

pic.twitter.com/mo4uSK6QnD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2025

El presidente ucraniano insistió en que su país está luchando contra una invasión y que la retirada de las tropas rusas es el único camino viable para un cese de hostilidades duradero.

En medio de la discusión, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, intervino para cuestionar la actitud de Zelenski. “Señor presidente, con todo respeto, creo que es una falta de respeto venir a la Oficina Oval a tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses“, afirmó Vance, lo que exacerbó aún más la tensión en la reunión.

Trump, en un tono confrontativo, reiteró que Ucrania no está en una posición favorable para negociar y subrayó que Washington ya ha brindado un apoyo significativo al país europeo.

🇺🇸🇺🇦 | Tensa conversación entre Zelenskyy, Trump y Vance en la Casa Blanca. pic.twitter.com/bUfaS4S8ep — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2025

La reunión tenía como objetivo la firma de un acuerdo económico entre Estados Unidos y Ucrania, el cual contemplaba el acceso estadounidense a los recursos naturales ucranianos a cambio de apoyo financiero para la reconstrucción del país. Sin embargo, según agencias, la firma de este acuerdo habría quedado descartada tras la tensa reunión.

A pesar de ello, en la publicación de Truth, Trump destacó que Zelenski es bienvenido de vuelta en Washington “cuando esté listo para la paz”.

Con información de Associated Press y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am