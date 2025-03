Toma y daca entre Trump y Zelenski frena acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó ayer abruptamente las conversaciones con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Oficina Oval, a quien le gritó acusándole de “jugar con millones de vidas” y de arriesgar el inicio de una Tercera Guerra Mundial, y luego canceló abruptamente la firma de un acuerdo de minerales que, según Trump, habría acercado al fin de su guerra con Rusia.

Los últimos 10 minutos del encuentro, que duró casi 45 minutos, se convirtieron en un tenso intercambio entre Trump, el vicepresidente, JD Vance, y Zelenski, quien había instado a mirar con escepticismo el compromiso de Rusia con la diplomacia, citando los años de compromisos incumplidos de Moscú.

El principal objetivo de Zelenski era presionar a Trump para que no abandonara a su país, al advertir que el presidente ruso, Vladímir Putin, había roto “su propia firma” 25 veces en ceses al fuego y otros acuerdos y que no se podía confiar en él. Trump respondió que Putin no había roto acuerdos con él y evitó preguntas sobre ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, diciendo que pensaba que el acuerdo de minerales pondría fin a los combates.

Todo comenzó cuando Vance le dijo a Zelenski: “Señor presidente, con todo respeto, creo que es una falta de respeto venir a la Oficina Oval a tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses”.

Zelenski intentó objetar, lo que llevó a Trump a alzar la voz y decir: “Está jugando con las vidas de millones de personas. Está jugando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que hace es muy irrespetuoso para el país, este país que le ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dice que debería haberlo hecho”.

El presidente Zelenski no está listo para la paz, porque cree que nuestra implicación le da una gran ventaja en las negociaciones. Ha faltado al respeto a EU. Puede volver cuando esté listo para la paz Donald Trump, Presidente de EU



Trump insinuó que su homólogo no estaba en posición de exigir concesiones: “No está en una buena posición. No tiene las cartas ahora mismo”, dijo, señalando a Zelenski con el dedo, “con nosotros, usted empieza a tener cartas”.

También acusó al ucraniano de “faltarle al respeto” a EU. “Va a ser muy difícil hacer negocios así”, le dijo Trump en un momento dado, mientras ambos líderes hablaban al mismo tiempo sobre el anterior apoyo internacional a Ucrania.

“De nuevo, simplemente agradezca”, interrumpió Vance a Zelenski, criticándolo por litigar “desacuerdos” frente a la prensa. Sin embargo, Trump sugirió que no le incomodaba el drama. “Creo que es bueno que el pueblo estadounidense vea lo que está pasando. No está actuando para nada agradecido. Esto va a ser grandioso para la televisión”.

Zelenski respondió a Vance diciéndole que ha ofrecido su agradecimiento “muchas veces” al pueblo estadounidense y al presidente. El líder ucraniano, después de salir de la Casa Blanca, expresó su gratitud en las redes sociales.

Según fuentes cercanas, cuando las cámaras de televisión abandonaron el Despacho Oval, Zelenski y su delegación se dirigieron a otra sala, mientras que Trump se reunió con sus asesores, y hubo un intento por reconducir la cita, pero fracasó. Luego, el líder ucraniano fue invitado a abandonarla Casa Blanca por los principales asesores de Trump.

ALARGAN CHOQUE. Tras el ríspido encuentro, Trump anunció en una publicación en su red social Truth Social que no negociará con Zelenski, le recriminó haber “faltado al respeto” a EU y le dijo que puede volver cuando “esté listo para la paz”.

“(La reunión fue) muy significativa. Aprendimos mucho que nunca podríamos haber aprendido sin una conversación bajo semejante presión. Es increíble lo que sale a la luz a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz, porque cree que nuestra implicación le da una gran ventaja en las negociaciones”, dijo.

Argumentó que su intención no es dar “ventajas a ninguna de las partes, sino lograr “paz. Ha faltado al respeto a EU en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz”.

Trump continuó ridiculizando el “odio” de Zelenski hacia Putin como un obstáculo para la paz: “Ves el odio que tiene por Putin. Es muy difícil para mí hacer un trato con ese tipo de odio”.

Por su parte, Zelenski apareció en Fox News por la noche, donde dijo que su disputa pública con Trump y Vance “no fue buena para ambas partes. Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo”.

Sin embargo, dijo que el magnate necesita entender que Ucrania no puede cambiar su actitud hacia Rusia de la noche a la mañana, y que su país no iniciará conversaciones de paz con Rusia hasta que tenga garantías de seguridad contra otra ofensiva.

“Es muy sensible para nuestra gente. Y sólo quieren escuchar que EU está de nuestro lado, que EU se quedará con nosotros. No con Rusia, con nosotros. Eso es todo”, refirió.

Gracias EU, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias @POTUS, Congreso y pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para eso

REACCIÓN INTERNACIONAL. Los líderes europeos se apresuraron a reforzar su apoyo a Ucrania después de la contenciosa reunión en el Despacho Oval.

En una publicación en X, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la “dignidad” de Zelenski honra la valentía del pueblo ucraniano.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo haber hablado tanto con Trump como con Zelenski el viernes y mantuvo su fuerte apoyo a Ucrania, según informó su oficina en un comunicado.

Un funcionario ucraniano de alto rango señaló que Zelenski habló con el presidente francés, Emmanuel Macron; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, después de dejar la Casa Blanca, describiendo todas las conversaciones como “de apoyo” al líder ucraniano.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso “una cumbre inmediata” entre EU y los aliados europeos “para hablar francamente sobre cómo pretendemos enfrentar los grandes desafíos de hoy, comenzando por Ucrania”.

“Cada división de Occidente nos debilita a todos y favorece a aquellos que quisieran ver el declive de nuestra civilización. Una división no beneficiaría a nadie”, dijo.

No está claro lo que la ruptura podría significar para el acuerdo que Trump insistió en que era esencial para devolver a EU los más de 180 mil millones de dólares en ayuda enviados a Kiev desde el comienzo de la guerra. Y queda por ver qué quiere que haga Zelenski para volver a encarrilar el acuerdo.