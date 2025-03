Trump corta toda ayuda militar a Ucrania tras choque en la Casa Blanca

El encontronazo entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca le costó caro al último al perder toda asistencia militar del socio, una clara presión por un acuerdo de paz que la potencia negocia sólo con Rusia y que dejaría sin garantías de seguridad a la zona invadida.

La advertencia de frenar el envío de armas y municiones, que anticipó el diario New York Times, se hizo realidad a tres días de la acalorada reunión en la Oficina Oval. Fox News —cadena favorita del magnate— confirmó la “pausa” hasta que Kiev muestre que quiere la paz, según un funcionario.

El Dato: El multimillonario Elon Musk calificó de “inhumana” la postura de Ucrania y acusó que ese país quiere prolongar la guerra sin rendir cuentas de lo gastado.

Ello recuerda que el ucraniano dejó la Casa Blanca con la consigna local de volver sólo si está listo para dar ese paso, tras ser tachado de “irrespetuoso” y criticado por su vestimenta y por no agradecer el respaldo recibido, gran parte con la gestión de Joe Biden.

La represalia a tres años del conflicto y que entra en vigor de inmediato por orden de Donald Trump se da a horas de que el Ejecutivo federal arremetiera contra el europeo en Truth Social, al cuestionar sus pretensiones y acusar que a ése no le conviene cambiar el escenario, en alusión al financiamiento que recibe de la potencia y socios europeos desde 2022.

Aunque no se revelaron detalles todo apunta a forzar a la nación destruida a dar el “sí” a condiciones a las que ya dijo “no”, pues Zelenski recalcó que no permitiría un acuerdo que no lo incluya ni las garantías de seguridad para un pueblo que resiste, pues los bombardeos no cesan y ayer hubo ataques en Járkov y se teme que el Kremlin aliste una ofensiva con 500 drones, lo que evidencia que el retiro de ayuda fortalece a Moscú, que buscaría ampliar el daño o la ocupación.

Y es que la defensa ucraniana se expone a una escasez armamentista, pues el corte afecta los envíos a través de Polonia, incluso aquellos pactados desde Biden, mientras Europa baraja la implementación de un cese al fuego de un mes, pero ello podría modificar sus planes ante nuevas afrentas no sólo contra el continente, que adelantó otro paquete económico recientemente, sino contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Dichas acciones ratifican la molestia de Washington, pues poco antes el republicano criticó a su homólogo ucraniano al sentenciar en Truth Social: “Este tipo no quiere que haya paz” y reconocer que se perdió la confianza, mientras el magnate refuerza lazos con el invasor, pues se reveló que busca aliviar sus sanciones.

Donald Trump advirtió que su paciencia no es infinita en otro intento de acorralar a Zelenski para que acepte sus planes y plazos, pues declaró que “no lo tolerará por mucho más tiempo”, al reprocharle por actuar contra la pacificación, luego de que el líder de la resistencia comentara que el fin de la guerra se veía aún “muy, muy lejos”, según una publicación de Associated Press, pero el estadounidense aprovechó la situación para alardear que lo necesita, pues Ucrania y Europa siguen dependiendo de la potencia.

En tanto, Volodimir Zelenski se mostró dispuesto a dar vuelta a la página a la “emboscada” de la semana pasada al indicar que apoyaría un acuerdo “verdadero y honesto”. Replicando el uso de las redes sociales como su homólogo, abundó en X que “nadie desea más la paz que los propios ucranianos”, al desmentir sus críticas y sostener que la única vía para la paz es con “condiciones claras y una arquitectura diplomática y de seguridad especial”, de lo contrario el enemigo se aprovechará al extender el choque que ya causó miles de muertes de manera interminable, como ya ocurrió en 2014 cuando Moscú se anexó ilegalmente la península de Crimea.

12.7 millones de ucranianos requieren ayuda humanitaria, según datos de la ONU

Agregó que confía en la potencia para firmar un cese al fuego y, por ello, adelantó que seguirá trabajando tanto con Washington como con Europa para poner fin al conflicto “lo antes posible”, como anhela su población desde hace años, al recalcar que Occidente tiene el poder de “obligar a Rusia a detener los ataques”.

Y pese a este nuevo capítulo de confrontación, desde la Casa Blanca se informó que sigue la puerta abierta a firmar el acuerdo de minerales que quedó pendiente. Al respecto, el propio Donald Trump dijo que ese trato “no está muerto”, confirmando su interés por el litio y la industria minera de la nación destruida, al tiempo que recomendó otra vez a su homólogo ser más agradecido, mientras que fuentes del Gobierno parecen condicionar tal acuerdo por la reanudación de la asistencia militar, en la que según

Washington gastó hasta 350 mil millones de dólares en 36 meses.

Y destaca que el mismo día se filtró a la prensa que la potencia ordenó a sus Departamentos de Estado y del Tesoro evaluar si es posible eliminar algunas restricciones impuestas al aliado ruso, con el que ya se reunieron en Arabia Saudita y Turquía.