Irán rechaza que se rendirá ante EU e Israel

Irán prometió este sábado que no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel, en el octavo día de guerra, en el que cazas israelíes incendiaron a golpe de bombas uno de los dos aeropuertos de Teherán.

La oleada de ataques israelíes antes del amanecer de este sábado fue una de las más intensas desde que arrancó la guerra hace una semana. Entre los blancos hubo una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles.

Otro de los objetivos fue el aeropuerto internacional de Mehrabad, uno de los dos con los que cuenta Teherán, donde podía verse un incendio y abundante humo.

“No creo que nadie que no haya vivido una guerra pueda entenderlo”, dijo aterrorizado un profesor de 26 años de Teherán. “Cuando oyes las bombas, no sabes dónde van a golpear”, continuó este iraní, que pidió anonimato.

Israel bombardeó en paralelo numerosos objetivos de Hezbolá en el sur y el este de Líbano. El partido-milicia proiraní dijo haber repelido un intento israelí de incursión junto a la frontera siria, y el ministerio de Sanidad reportó 16 muertos.

En este contexto, el Presidente iraní, Masud Pezeshkian, se mostró desafiante ante el estadounidense Donald Trump, quien exigió la víspera la “rendición incondicional” de Teherán para poner fin a la guerra.

“Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado.

La república islámica, que hace una semana perdió en un bombardeo a su líder supremo, Alí Jamenei, prosiguió con su campaña de represalias.

Este sábado se escucharon sirenas y explosiones en Jerusalén y en ciudades del Golfo como Dubai, Manama y Riad, donde las defensas saudíes interceptaron de misiles dirigidos contra una base aérea con personal militar norteamericano.

El aeropuerto de Dubai, el de mayor tráfico internacional, suspendió brevemente sus operaciones y luego las reanudó parcialmente tras una intercepción en la zona. Un testigo dijo a AFP haber escuchado una fuerte explosión.

La guerra también repercute el tráfico marítimo por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar el 20% del crudo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado haber atacado con un dron a un petrolero que intentaba cruzar este paso estratégico que da acceso al golfo Pérsico.

En su discurso, Pezeshkian se disculpó ante sus vecinos del Golfo, muchos con bases norteamericanas, y prometió que no habrá más lanzamientos de proyectiles a dichas naciones “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”.

La guerra, que inicia su segunda semana, comenzó el 28 de febrero con la campaña conjunta de bombardeos israelíes y estadounidenses en Irán, acusado de querer dotarse de la bomba atómica y de amenazar a ambas potencias con su arsenal de misiles.

Desde entonces ha llegado al resto del Golfo, Líbano, Chipre -país miembro de la UE que alberga dos bases británicas-, Azerbaiyán, Turquía e incluso hasta las costas de Sri Lanka, donde un submarino norteamericano torpedeó una fragata iraní.

El tráfico aéreo sigue fuertemente perturbado en las ricas monarquías del Golfo, y el precio del petróleo se disparó un 30% en una semana, colocando el Brent y el WTI por encima de los 90 dólares.

El mando militar estadounidense para Oriente Medio afirma que golpeó unos 3,000 blancos desde el inicio de la Operación Furia Épica contra Teherán.

