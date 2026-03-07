Donald Trump afirma que Irán se rindió, pero promete un ataque ‘muy duro’

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos”, pero prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica.

Donald Trump hizo esta afirmación a través de Truth Social, después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

El Presidente Donald Trump está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y objetivos en ese país.

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, escribió Donald Trump.

“Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento”, amenazó.

Mensaje de Donald Trump. ı Foto: Captura de pantalla.

