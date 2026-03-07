Publica en su red social

Donald Trump afirma que Irán se rindió, pero promete un ataque ‘muy duro’

Presidente afirmó este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters.
Por:
Agencias .

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos”, pero prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica.

Donald Trump hizo esta afirmación a través de Truth Social, después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

El Presidente Donald Trump está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y objetivos en ese país.

TE RECOMENDAMOS:
EL WTI cerró con un crecimiento semanal de 30 por ciento; el lunes 2 de marzo alcanzó un precio de 71.23 dpb.
Crudo estadounidense

Petróleo supera los 90 dólares; Irán sigue bajo ataque

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, escribió Donald Trump.

“Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento”, amenazó.

Mensaje de Donald Trump.
Mensaje de Donald Trump. ı Foto: Captura de pantalla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Columnas de humo se levantan tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, Líbano, ayer
Insiste en su rechazo al conflicto

El conflicto es un “error” e “ilegal”: Pedro Sánchez