Trump a Irán: diálogo, con “rendición incondicional”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes el inicio de conversaciones con Irán y aseguró que “no habrá acuerdo” si éste no manifiesta su “rendición incondicional”.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional! Tras eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aseguró en su red Truth Social.

Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca (Hacer América Grande de Nuevo), apuntó que Irán tendrá un gran futuro: “¡Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)!”, escribió el mandatario, cuando la guerra que lanzó junto a Israel contra la República Islámica llegó ayer a su séptimo día.

Y en entrevista con CNN, Trump dijo que el liderazgo de Irán ha sido “neutralizado” y que busca un nuevo liderazgo que trate bien a EU e Israel, incluso si es de carácter religioso y no un Estado democrático.

“Irán no es el mismo país que era hace una semana. Hace una semana eran poderosos, y ahora, sin duda, han sido neutralizados”, dijo el mandatario.

Expresó su confianza en la facilidad para elegir un nuevo líder —una decisión de la que, según él, debe participar— y volvió a comparar la misión de Irán con la de Venezuela, donde EU capturó a Nicolás Maduro a principios de este año y puso en el poder a su vicepresidenta

“Va a funcionar muy fácilmente. Va a funcionar como en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí. Está haciendo un trabajo fantástico. Y va a funcionar igual en Venezuela”, afirmó, al referirse a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

También se mostró abierto a tener un líder religioso en Irán: “Puede que sí, bueno, depende de quién sea la persona. No me molestan los líderes religiosos. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos. No, digo que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a EU e Israel, y a los demás países de Medio Oriente, (donde) todos son nuestros socios”.

El jueves, Trump dijo que él debería participar en la elección del sustituto del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros ataques de la guerra. El republicano habló de manera despectiva del hijo de Jamenei, Mojtaba—uno de los principales candidatos para reemplazar a su padre—, calificándolo de “insignificante”.

HOSTILIDADES en aumento. En tanto, EU e Israel continuaron golpeado Irán con ataques en todo su territorio, contra sus capacidades militares, sus líderes y su programa nuclear, mientras que Teherán lanzó nuevos ataques de represalia contra Israel y países del Golfo.

Las fuerzas armadas de Israel reportaron el viernes que habían lanzado “una oleada de ataques a gran escala” sobre Teherán, la capital de Irán, contra más de 400 objetivos, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones, y que durante la última semana han bombardeado intensamente un extenso búnker subterráneo que los líderes iraníes habían planeado usar durante las hostilidades.

Por su parte, las fuerzas armadas de EU informaron que atacaron un buque portadrones iraní, que se incendió. El Comando Central reportó más de tres mil objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas es el balance de la primera semana de bombardeos

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EU está en camino de tomar el control del espacio aéreo iraní, y prevé que los objetivos estratégicos puedan cumplirse en un periodo de cuatro a seis semanas, lo que marcaría un punto de inflexión en el conflicto.

Irán, por su parte, lanzó ataques con misiles y drones contra Israel, así como contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, países que albergan fuerzas de Estados Unidos. Por el momento no se reportaron víctimas. En Irak una base militar estadounidense, ubicada cerca del aeropuerto de Bagdad, fue blanco de un ataque con drones.

En ese contexto, la agencia AP y el diario The Washington Post informaron, citando a fuentes anónimas, que Rusia habría proporcionado a Irán información que podría ayudar a atacar buques de guerra, aviones y otros activos estadunidenses en la región, lo que sería el primer indicio de que Moscú ha buscado involucrarse en la guerra. Al respecto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que no están preocupados por estos informes.

En tanto, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia los “están apoyando políticamente y de otras maneras”, sin especificar cómo, y aseguró que la cooperación militar entre Moscú y Teherán “nunca ha sido un secreto”.

Israel también continuó sus ataques aéreos en Líbano, al menos 11 entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes, los más intensos desde que un alto el fuego en 2024 puso fin a la más reciente guerra con Hezbollah, aliado de Irán, que disparó cohetes contra Israel en los primeros días del actual conflicto. Más de 95 mil personas han huido de los suburbios de Beirut y del sur de Líbano tras las advertencias israelíes de evacuación.

El conflicto ha cobrado la vida de al menos mil 230 personas en Irán, más de 217 en Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Seis militares estadounidenses han fallecido.