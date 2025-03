Yemen advierte escalada con escalada

Miles de personas, en su mayoría partidarios de los rebeldes yemeníes hutíes, marcharon ayer en rechazo a los ataques aéreos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en varias ciudades de Yemen, los que dejaron al menos 53 muertos.

La agencia yemení Saba, controlada por hutíes, y medios afines aseguraron que un millón de personas acudieron a la plaza Al Sabeen de la capital y a las plazas de las provincias dominadas por los insurgentes para participar en las marchas.

Bajo el lema de “Seguimos firmes con Gaza y enfrentamos la escalada estadounidense con escalada”, miles de personas mostraron su apoyo a los palestinos y a la decisión de los hutíes de bloquear la navegación israelí, y pidieron una “escalada militar, la movilización general y un boicot económico a los enemigos”.

Durante las marchas, el alto dirigente y miembro del buró político de los rebeldes hutíes yemeníes Mohamed Ali al Huti pronunció un discurso en el que mandó mensajes a EU y a Donald Trump.

“No importa cuánto se jacten de su fuerza, no nos arrodillamos ante nadie y no tememos a nadie”, señaló el líder hutí, quien aseguró que su “verdadera postura hoy es que no debe haber hambruna ni asedio contra el pueblo de Gaza”.

En tanto que Trump dijo que responsabilizará a Irán de cualquier ataque de los rebeldes, respaldados por Teherán, un día después que los insurgentes se atribuyeran la autoría de un asalto a un portaaviones estadounidense en el Mar Rojo.

“Cada disparo de los hutíes será considerado, de ahora en adelante, como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias”, publicó Trump.