Buscan Canal de Panamá sin injerencia china

Luego de que el lunes el gobierno de Panamá presentara una auditoría donde halló fallas en un contrato de la empresa china Hutchison Holdings, para operar dos puertos estratégicos en el canal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de visita en el país aseguró que China no utilizará el Canal como “arma comercial”; además, prometió cooperación y alertó sobre espionaje.

Hegseth afirmó que Washington recuperará el Canal de Panamá de la influencia china, esto, en su primera visita oficial al país centroamericano. El funcionario también declaró: “China no construyó este canal, no lo opera y no lo utilizará como arma”.

El Dato: En febrero, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino aceptó vuelos de deportación de no panameños y trabaja para frenar la migración desde Sudamérica.

La visita del jefe del Pentágono, la primera en décadas, marca un giro en la estrategia estadounidense para contrarrestar la presencia comercial de la nación asiática en la región. Más del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos valorado en 270 mil millones de dólares anuales, transita por el canal panameño.

Tras reunirse con el presidente José Raúl Mulino y altos funcionarios, Hegseth elogió la decisión de Panamá de retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

“Panamá está a la cabeza en mantener el canal seguro”, resaltó. También prometió ampliar la cooperación en seguridad.

Aunque el mandatario estadounidense ha denunciado que China opera el canal y ha insinuado el uso de la fuerza, Hegseth descartó tales afirmaciones, pero advirtió sobre riesgos de espionaje y control estratégico.

Pese a las tensiones, el mandatario Mulino reiteró que el canal “es y seguirá siendo panameño”.

Las declaraciones de Hegseth provocaron una enérgica respuesta del gobierno chino, que declaró: “¿Quién representa la verdadera amenaza para el Canal? Cada cual formará su propio juicio”.

1914, se inaugura el Canal de Panamá, construido por EU

Elogian desmarque. El pasado 3 de febero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saludó la decisión de Panamá de dejar expirar su participación en el plan global de infraestructura de China, calificando la medida de “gran paso adelante” para sus lazos con Estados Unidos.

Cualquier movimiento de Panamá para distanciarse de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta del presidente chino Xi Jinping es una victoria para Washington, que ha argumentado que Beijing utiliza el esquema de “diplomacia de la trampa de la deuda” para consolidar su influencia global.