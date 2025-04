Israel admite error mortal tras masacre de médicos

Una investigación militar israelí concluyó que el asesinato de 15 trabajadores humanitarios palestinos, entre ellos médicos, rescatistas y un empleado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Rafah, Gaza, fue consecuencia de “fallos profesionales” y un “malentendido operativo”. Como resultado, un subcomandante de batallón será destituido.

El informe, difundido ayer, contradice la versión inicial del ejército israelí, que había justificado el ataque al afirmar que las ambulancias no portaban señales visibles y podrían haber sido utilizadas por milicianos de Hamas.

El Dato: La Corte Penal Internacional ha acusado al primer ministro Benjamin Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant de crímenes de lesa humanidad.

El ataque ocurrió la madrugada del 23 de marzo pasado en Tel al-Sultan, un distrito del sur de Gaza. De acuerdo con la investigación, el subcomandante evaluó de manera errónea que los vehículos pertenecían a milicianos debido a la “mala visibilidad nocturna”. Sin embargo, un video recuperado de uno de los teléfonos celulares de las víctimas muestra lo contrario: las ambulancias avanzaban con luces encendidas, logotipos claramente visibles y un comportamiento sin señales de amenaza. En las imágenes se observa cómo los médicos se acercan a otra ambulancia después del ataque, cuando son alcanzados por una ráfaga de disparos que se prolonga por más de cinco minutos.

En total, ocho miembros de la Media Luna Roja Palestina, seis trabajadores de la Defensa Civil y un empleado de la ONU fueron abatidos. Según testigos y organizaciones humanitarias, los cuerpos y vehículos destruidos fueron posteriormente arrasados por las fuerzas israelíes y enterrados en una fosa común. No fue sino hasta una semana después que trabajadores de rescate lograron acceder al lugar para recuperar los cuerpos.

El único sobreviviente del ataque fue arrestado por las fuerzas israelíes y permanece bajo custodia para interrogatorio. La investigación reveló además que un segundo incidente, registrado 15 minutos después, involucró disparos contra un vehículo de la ONU palestino, lo cual fue calificado como una clara violación a las órdenes militares.

90% de la población de Gaza ha sido desplazada, desde 2023

El ejército israelí afirmó que la decisión de aplastar las ambulancias fue incorrecta, aunque negó que se tratara de un intento deliberado de ocultar el suceso. La investigación no encontró evidencia de que los fallecidos fueran ejecutados ni de que estuvieran atados, refutando acusaciones de ejecuciones sumarias. No obstante, tampoco se ha confirmado si alguno de ellos tenía vínculos con Hamas, a pesar de que las primeras versiones oficiales apuntaban a que nueve de las víctimas eran milicianos, aunque no se sabe más al respecto.