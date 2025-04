Continuar el legado de Francisco, el gran reto

Al evaluar el futuro inmediato de la Iglesia católica, ya sin el liderazgo del Papa Francisco, especialistas en religiones en México coincidieron en que el Pontífice deja un lugar que debe ser ocupado por alguien que comparta sus valores y garantice la continuidad ideológica de su pontificado.

“Los jesuitas no pueden entenderse como personas en particular, sino como hombres que se han donado a la Iglesia y que desarrollan sus estrategias y comportamientos en función de su posición estructural, no en forma vacía y formal, sino en la perspectiva de desarrollar un proyecto institucional que beneficie a la Iglesia y la saque de la encrucijada y la parálisis. Hoy, el santo padre deja un lugar que debe ser sucedido por alguien que tenga valores similares”, consideró el doctor Elio Masferrer, antropólogo de las religiones y etnohistoriador.

El Dato: LOS cardenales con derecho a voto están obligados a ir al Vaticano para elegir al nuevo Pontífice. Sólo se exceptúan quienes tengan alguna enfermedad o situación grave.

Subrayó que el Francisco reivindicó “a los divorciados en la Iglesia y redignificó a la comunidad homosexual”, y apuntó que esto se debe a sus orígenes jesuitas que le dieron una visión crítica, observación con la que coinciden otros expertos.

Javier Rodríguez Labastida, director de Comunicaciones Estratégicas de la Arquidiócesis Primada de México, señaló que el perfil del sucesor debe darle continuidad al trabajo que Jorge Mario Bergoglio inició en el 2013.

El Tip: En la Sede Vacante se activan las funciones del camarlengo, nombrado previamente por el Papa.

Específicamente, señaló que su sucesor debe seguir con la implementación de medidas estrictas al cuidado de menores, como con el caso del cardenal Theodore McCarricky, destituido en 2019 por abuso sexual. También alguien que mantenga la posición en el cuidado del medio ambiente y las causas en común.

Respecto a la dirección que proyecta la Iglesia, mencionó que la disminución de la feligresía no debe ser el foco de los esfuerzos, sino la misión, la evangelización. “La iglesia tiene que salir, tiene que ir hacia allá”, comentó, después de citar: “Prefiero una Iglesia accidentada por salir a las calles, que enferma por encerrarse”.

133 Cardenales asistirán al Cónclave; la mayoría para nombrar nuevo Papa es de 89 votos

Jorge Fernando Heredia, académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, explicó que el Pontífice dejó un “gran legado” y recordó una de las frases célebres que estableció durante su papado: “Que los obispos y los cardenales no sean príncipes, sino pastores, que se les huela, se les sienta el olor a oveja; es decir, que estén cerca de los pobres, cerca de la gente”.

El académico de ciencias religiosas anticipó que la Iglesia católica enfrentará, sin duda, obstáculos en el cónclave (reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica para elegir a un nuevo Papa). Expuso que esto se debe a que el Papa Francisco realizó acciones para una Iglesia menos jerárquica, lo cual logró que tuviera personas en contra.

“Tener un relevo será titánico, yo creo que esa cercanía humana, y en particular, cercanía con los pobres, es algo que ojalá tenga el nuevo Pontífice. Sin dejar de lado el espíritu de oración, la cercanía con Dios, fue un Papa muy humano que le dio un significado grande a grupos como los migrantes, en México madres buscadoras y a los indígenas, comunidad LGBT+ y qué decir de las familias donde la líder es la madre”, externó.

Pedro Fernández Castelao, profesor de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, coincidió en que el mayor reto para la Iglesia católica es encontrar una persona que tenga la base de valores y apertura del Papa Francisco, ya que uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó fue “recuperar la credibilidad pública de la Iglesia y el tener humildad para conocer actos atroces del pasado”.

Para Fred Álvarez, analista y especialista en religión, el próximo Papa debe cumplir con cierto historial pastoral y diplomático.

“El legado de Francisco es muy importante. De ahí, con el que nombre el Cónclave habrá una línea hacia dónde dirigir a la Iglesia católica los próximos años. Creo que ninguno de los que están en la lista como papables le llega al nivel. El que más se puede parecer es Pietro Parolin, de 70 años, que era el secretario de Estado y dejó de serlo desde el momento en que muere Francisco, así como el filipino Luis Antonio Tagle”, dijo.

Un Papa negro: esperanza africana tras la muerte de Francisco

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, el mundo católico entra en un periodo de reflexión y expectativa. Pero en África, donde el catolicismo crece a pasos agigantados, se aviva una esperanza largamente acariciada: la elección del primer Papa negro en la historia moderna. Aunque muchos consideran que las probabilidades son reducidas, la sola posibilidad de que un africano ascienda al trono de San Pedro ha reanimado el fervor espiritual y el deseo de representación entre millones de fieles del continente.

África es hoy el epicentro del crecimiento de la Iglesia Católica. De acuerdo con cifras recientes del Vaticano, en 2023 el continente albergaba aproximadamente al 20% de los católicos del mundo, sumando 9 millones de nuevos creyentes tan solo en el último año. En países como Nigeria, República Democrática del Congo y Costa de Marfil, la fe católica no sólo forma parte de la vida religiosa, sino que también incide en la esfera social, cultural y política.

“Tener un Papa negro reavivaría la fe cristiana en África y cambiaría la visión que el mundo tiene de nosotros. Demostraría que un africano puede ejercer el cargo más alto en la Iglesia”, afirmó el padre Charles Yapi desde Abiyán, capital comercial de Costa de Marfil. Como él, muchos fieles asistieron a misas en honor a Francisco con el anhelo de que el próximo pontífice represente por fin al continente.

Históricamente, se cree que algunos papas del primer milenio nacieron en el norte de África o tenían ascendencia africana, aunque los registros son escasos. Sin embargo, desde entonces, ningún Papa ha sido identificado claramente como africano o de raza negra, lo que hace que una elección de este tipo represente un cambio profundo y simbólico.

En la lista de posibles candidatos africanos figuran nombres destacados. El cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, de 76 años, originario de Ghana, es una figura respetada que ha ocupado importantes cargos en el Vaticano. También está el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, de 65 años, arzobispo de Kinshasa en la República Democrática del Congo, así como el cardenal Ignace Bessi Dogbo, de 63 años, de Costa de Marfil. Todos ellos cuentan con trayectoria pastoral y liderazgo regional, aunque carecen de la visibilidad mediática y el escrutinio público que suelen tener los candidatos europeos o americanos.

El arzobispo de Accra, John Bonaventure Kwofie, quien fue ordenado por Turkson, considera que su elección sería un justo reconocimiento al crecimiento de la Iglesia en África. “Sería una inspiración para las futuras generaciones de clérigos africanos y una señal de que el Vaticano está dispuesto a mirar hacia donde la fe está floreciendo”.

La última morada del Pontífice

El Papa Francisco, de 88 años, será despedido este sábado 26 de abril en una ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro, donde se esperan cerca de 300,000 fieles y más de 200 jefes de Estado y de Gobierno. La decisión fue tomada por los cardenales católicos reunidos en Roma, en honor a un pontífice que desafió estructuras, defendió a los marginados y pidió una despedida que reflejara la sencillez que caracterizó su papado.

Las imágenes difundidas por el Vaticano lo mostraron en su féretro abierto en la capilla de Santa Marta, vestido con atuendo litúrgico y un rosario entrelazado en los dedos. Líderes mundiales acudieron a rendirle homenaje, entre ellos el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Funeral distinto. Cumpliendo su voluntad, el cuerpo será trasladado este miércoles a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá hasta el viernes por la noche. El funeral será el sábado a las 10:00 a.m., presidido por el cardenal Giovanni Battista Re.

Pidió ser enterrado “con dignidad, pero como cualquier cristiano”, sin títulos ni ostentación.

Francisco pidió reposar en Santa María la Mayor, ante la imagen de la Virgen que tanto veneró. Así concluye su “último viaje”, no como príncipe de la Iglesia, sino como pastor fiel y humilde servidor de Cristo.

Los asistentes. Se espera la asistencia de 300 mil fieles y más de 200 líderes mundiales. De parte de México asistirá Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Los presidentes Donald Trump, Javier Milei y Lula da Silva Emmanuel Macron, entre otros, confirmaron su presencia, junto a autoridades de Europa como el rey Felipe VI de España y Guillermo, Príncipe de Gales.

