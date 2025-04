Trump advierte sanciones a Rusia si no colabora en paz con Ucrania

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que podría imponer sanciones a Rusia si este país no colabora en el avance de la paz frente a Ucrania.

A través de una publicación en Truth, el republicano se refirió nuevamente a su rol como mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual, insistió, no le corresponde resolver, pero lo intenta para “limpiar el desastre” que, acusa, dejaron sus antecesores.

Una fotografía de archivo que muestra los titulares sobre la llamada telefónica entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de EU, Donald Trump. ı Foto: Reuters

En este sentido, Trump aseguró que no hay razón para que, en medio de las conversaciones de paz, el presidente ruso Vladimir Putin siga “disparando misiles contra áreas civiles, ciudades y pueblos”.

Por lo anterior, expresó que “esto me hace desconfiar de que Putin realmente quiera terminar la guerra”, motivo por el cual sugirió que el lugar de Rusia en el conflicto debe ser abordado con “sanciones secundarias”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. ı Foto: Reuters

Sin embargo, Trump no aclaró a qué tipo de sanciones se refiere, lo cual cobra especial relevancia después de que Rusia fuera de los pocos países que no se vieron afectados por la política arancelaria del republicano.

Más temprano, de acuerdo con Reuters, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que Vladimir Putin estaba completamente dispuesto a dialogar con Ucrania sin condiciones.

El presidente de EU, Donald Trump, se dirige a la prensa a bordo del Air Force One. ı Foto: Reuters

Sin embargo, hasta el momento, la principal mediación entre Rusia y Ucrania está a cargo de Estados Unidos, particularmente del enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien ha asegurado que ambas partes están “muy cerca de un acuerdo”.

Trump insiste: no tengo nada que ver con esta estúpida guerra

En la misma publicación de Truth citada anteriormente, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró que la guerra entre Rusia y Ucrania no hubiera comenzado si él hubiera ocupado la Casa Blanca de 2020 a 2024, en lugar de Joe Biden.

Destacó que el diario Times malinterpretó las declaraciones que dio en entrevista y enfatizó injustamente sus declaraciones de que la única solución para un arreglo entre ambos beligerantes sería que Ucrania ceda Crimea a Rusia.

Sin embargo, destacó que, en un ejercicio de imparcialidad, el citado diario no aclaró que la toma de Crimea por parte de Rusia fue facilitada por sus antecesores en la Casa Blanca: los demócratas Barack Obama y Joe Biden.

“¿Alguna vez criticaron a Obama por ceder Crimea? NO, ni una sola vez. Siempre critican a Trump. Y yo no tengo nada que ver con esta estúpida guerra. [...] Solo intento limpiar el desorden que me dejaron Obama y Biden, y vaya desorden…”, escribió Trump en Truth.

