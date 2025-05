Equipo de Trump plantea suspender el habeas corpus para migrantes

El equipo del presidente Donald Trump ha reavivado la controversia migratoria al declarar que está considerando la suspensión del derecho constitucional al habeas corpus como parte de una estrategia para acelerar deportaciones masivas de migrantes indocumentados en Estados Unidos.

La propuesta, impulsada por Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha generado fuertes reacciones en el ámbito legal y político. Según Miller, esta medida sería una respuesta a lo que el gobierno considera una “invasión” en la frontera sur del país, y forma parte de un esfuerzo por ampliar el poder ejecutivo en materia migratoria.

¿Qué es el habeas corpus y por qué es tan importante?

El habeas corpus es un principio legal que protege a cualquier persona contra detenciones arbitrarias, al permitirle comparecer ante un juez para impugnar la legalidad de su arresto. Está consagrado en la Constitución de Estados Unidos en el Artículo I, Sección 9, que establece que solo puede suspenderse “en casos de rebelión o invasión, cuando la seguridad pública lo requiera”.

TE RECOMENDAMOS: A más de tres años del conflicto Putin propone conversaciones con Ucrania en Estambul el 15 de mayo

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: Reuters

¿Puede Trump suspender el habeas corpus por sí solo?

Expertos constitucionales indican que la autoridad para suspender el habeas corpus recae únicamente en el Congreso, no en el Poder Ejecutivo. Aunque la Constitución no especifica de manera explícita qué rama del gobierno puede hacerlo, existe consenso jurídico en que el presidente no tiene esa facultad de forma unilateral.

De hecho, el propio antecedente histórico más citado —la Guerra Civil estadounidense— muestra que incluso Abraham Lincoln, quien intentó suspender el habeas corpus sin autorización legislativa en 1861, necesitó posteriormente el aval del Congreso en 1863 para legitimar dicha acción.

¿Cuándo se ha suspendido antes en EE.UU.?

Este derecho fundamental solo ha sido suspendido en cuatro ocasiones en la historia del país, y en todas ellas se trató de circunstancias extraordinarias:

Durante la Guerra Civil, por orden de Lincoln y luego con aprobación legislativa.

En 1871, durante la presidencia de Ulysses S. Grant, para combatir al Ku Klux Klan en Carolina del Sur.

En 1905, en dos provincias filipinas bajo control estadounidense.

En Hawái, tras el ataque a Pearl Harbor en 1941.

En cada caso, la suspensión se justificó por amenazas a la seguridad nacional y siempre implicó intervención legislativa o condiciones excepcionales.

¿Qué implicaría para los migrantes?

Si se suspendiera el habeas corpus, los migrantes detenidos no podrían apelar judicialmente su arresto o proceso de deportación, lo que aceleraría los procedimientos, pero también pondría en duda el cumplimiento del debido proceso legal.

Grupos defensores de derechos humanos y organizaciones legales han advertido que una medida de esta magnitud podría violar derechos fundamentales, provocar una crisis legal y constitucional, y enfrentarse a una oleada de demandas ante cortes federales.