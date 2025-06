Gustavo Petro ordena proteger a Miguel Uribe, pero también a menor que disparó en su contra

El presidente de Colombia Gustavo Petro condenó el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, y dijo que es obligación del Estado cuidar de la vida del político tanto como la del presunto autor material, un menor de edad que ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

En un mensaje televisado, Petro Urrego aseguró que ordenó investigaciones para dar con el autor intelectual de este ataque, pero que, mientras no se conozca esta información, es necesario proteger también al menor que presuntamente disparó el arma contra el senador.

En fotografía de archivo, una bandera en apoyo a Miguel Uribe. ı Foto: Reuters

“Es un niño y, así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia. Porque si no cuidamos los niños ni como familias, ni como Estado, pues no tendremos patria, no tendremos Colombia, todos al final incluidos nuestros hijos, terminarán asesinados y mi deber es el bien supremo de la Nación”, afirmó el presidente colombiano.

El presidente subrayó que el uso de menores en crímenes como este representa una señal del deterioro social del país y reiteró su compromiso con la paz y la protección de la vida como valores fundamentales del Estado colombiano.

Una ambulancia transporta a Miguel Uribe después del atentado que sufrió el sábado 7 de junio. ı Foto: Reuters

De acuerdo con información oficial, el menor portaba una pistola Glock 9mm y resultó lesionado en una pierna. Actualmente permanece bajo custodia policial en un centro médico. El senador Uribe, por su parte, fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permanece en cuidados intensivos tras ser sometido a una cirugía de emergencia. Su estado de salud es grave y el pronóstico reservado, según el último parte médico.

En respuesta al ataque, Petro canceló una visita oficial a Francia y convocó un Consejo de Seguridad extraordinario. Tras el encuentro, el mandatario aseguró que se desplegará una investigación exhaustiva para identificar tanto a los responsables materiales como al autor intelectual del atentado. “No se escatimará un solo peso ni un momento de energía en encontrar a quien ordenó este crimen, esté donde esté”, señaló.

Al respecto, el Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 3 mil millones de pesos colombianos (unos 730 mil dólares) por información que conduzca a la captura de los autores intelectuales.

Más de 100 agentes trabajan en el caso, mientras se revisan también posibles fallos en los protocolos de seguridad del senador Uribe, según confirmó el Gobierno.

