Cinco recomendaciones en caso de ser arrestado en las redadas de ICE en Estados Unidos

Las redadas migratorias por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) representan situaciones estresantes, pero es esencial actuar con calma y conocimiento de tus derechos.

Tanto la Embajada de México en EE. UU. como la red consular y organizaciones como ACLU y NILC brindan herramientas para protegerte legalmente y garantizar que se respete el debido proceso.

1. Mantén la calma y no resistas

Lo primero es conservar la tranquilidad. No intentes huir ni enfrentar a los agentes y evita realizar acciones que puedan interpretarse como agresión o resistencia. La calma te permitirá tomar decisiones claras.

2. Ejercita tu derecho a guardar silencio

Tienes derecho constitucional a no declarar. No respondas a preguntas sobre tu nacionalidad, estatus migratorio, lugar de procedencia o cómo entraste al país. Di frases como:

“Quiero guardar silencio y hablar con un abogado”

“I want to remain silent”

Esto para que quede claro que deseas asesoría legal.

⚠️ La @SRE_mx te comparte, a través de su red consular en Estados Unidos, las siguientes cinco recomendaciones puntuales en caso de detención por las autoridades:



1. Mantener la calma y ser respetuoso con la autoridad.

2. No oponer resistencia ni agredir a un oficial.

3. No… pic.twitter.com/UknD91GNM8 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2025

3. No permitas registros ni firme documentos sin ver orden judicial

Nadie puede entrar a tu hogar o vehículo sin una orden judicial válida (firmada por un juez e incluyendo fecha, nombre y dirección). Si no la presentan, puedes negarte a dejar pasar a los agentes. No firmes ningún documento que no entiendas, ya que podrías renunciar a tus derechos o consentimiento para deportación

4. Solicita asistencia consular y legal

Solicita inmediatamente comunicarte con el Consulado de México o la Embajada, y exige que te informen tus derechos ante detención extranjeras gob.mx. El consulado puede:

Verificar que se respeten tus derechos y el debido proceso

Brindar una lista de abogados en EE. UU.

Informar a tu familia y ofrecerte asistencia legal y emocional.

Además, tienes derecho a llamar a un abogado o familiar tras tu arresto

5. Informa sobre tu salud y obligaciones familiares

Si requieres atención médica por enfermedades o tratamientos, notifícalo de inmediato . En caso de tener hijos o dependientes, facilita un medio para que otro adulto (con una “declaración jurada de guardián legal”) pueda cuidarlos temporalmente

6. Documenta todo y conserva evidencia

Si es posible, anota nombres de agentes, números de placa, agencia involucrada y toma fotografías de lesiones o evidencias de abuso. Mantén tu número de “A-number” (número de inmigración) y proporciona copia a tu familia.

7. No firmes sin asesoría legal

Evita firmar cualquier documento sin antes consultarlo con un abogado. Firmar sin entender puede implicar renuncia a audiencias o solicitar deportación voluntaria 8. Si crees que tus derechos fueron violados

Puedes presentar queja ante:

Asuntos internos de ICE

Juntas de queja ciudadana

Consulado o embajadaCon ayuda de ABIU o NILC puedes iniciar procesos legales por violaciones de derechos (e.g., detención más allá de 48 h sin causa.