Citan a exsocia de Epstein en pleno escándalo

Ghislaine Maxwell, exsocia de Jeffrey Epstein, fue interrogada durante seis horas por el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, en una reunión celebrada ayer en Tallahassee, Florida. La entrevista, que continuará este viernes, ocurre en el contexto de una creciente presión sobre la administración Trump para transparentar los archivos del caso Epstein, especialmente aquellos que mencionan al presidente y otras figuras de alto perfil.

Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual y otros delitos, respondió “honesta y completamente” a todas las preguntas formuladas, según su abogado, David Markus. La defensa aseguró que fue una jornada “productiva” y que la reclusa no se negó a responder ninguna de las cuestiones planteadas por los fiscales. La reunión fue iniciada por la propia Maxwell, según confirmaron fuentes oficiales.

El Dato: El presidente de la Cámara, Mike Johnson, incluso adelantó el receso de verano en medio del revuelo por la publicación de los archivos.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, la intención de la entrevista es obtener “toda prueba creíble” que pueda contribuir a nuevas acciones legales contra implicados no procesados. La fiscal general Pam Bondi respaldó esta iniciativa, afirmando que si Maxwell posee información útil, “el FBI y el Departamento la escucharán”.

La aparición del nombre del presidente de EU, Donald Trump, en los archivos federales del caso fue revelada por el Wall Street Journal, que indicó que Bondi le notificó al magnate que su nombre aparece repetidamente en documentos clasificados. El portavoz Steven Cheung, negó las acusaciones y recordó que el mandatario expulsó a Epstein de su club por conducta inapropiada.

A su vez, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes citó formalmente a Maxwell para testificar el 11 de agosto, además de exigir al Departamento de Justicia la entrega de los archivos pendientes. La votación fue aprobada 8-2, con apoyo de legisladores de ambos partidos. Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara, declaró que el caso “no es un engaño” y pidió transparencia.

20 años de prisión por tráfico sexual le dieron a Ghislaine Maxwell

Por su parte, el hermano de Jeffrey Epstein, Mark Epstein, declaró a The Guardian que su hermano tenía “información sucia” sobre Trump. Mientras tanto, Ian Maxwell, hermano de Ghislaine, informó al New York Post que su hermana presentará nuevas pruebas que no fueron consideradas durante su juicio y que podrían impactar el caso.

A pesar de las presiones, el Departamento de Justicia ha reiterado que no publicará más documentos por ahora. Según un comunicado oficial, algunas solicitudes de apertura aún están pendientes en tribunales federales. Por su parte, Trump ha tratado de minimizar el tema. En su red Truth Social calificó la atención como “la nueva ESTAFA” de sus opositores, y acusó a los demócratas de “manipular a sus antiguos seguidores” con un caso cerrado.