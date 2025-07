Crece exigencia de alto al fuego en Gaza entre crisis humanitaria

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania exigieron a Israel que permita la entrada de ayuda sin restricciones en Gaza para poner fin a una “catástrofe humanitaria”, un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su país se convertirá en la primera potencia occidental en reconocer un Estado palestino.

En la declaración conjunta, emitida tras una llamada entre Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se pide un alto al fuego inmediato y se afirma que “privar a la población civil de la asistencia humanitaria esencial es inaceptable”, y recordaron a Israel su obligación de respetar el derecho internacional humanitario.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su condena a la hambruna que enfrentan miles de personas en Gaza y reiteró el llamado a que se llegue a un acuerdo de paz.

“La catástrofe humanitaria en Gaza debe acabar de inmediato. Las necesidades más básicas de la población civil, incluido el acceso a agua y alimentos, deben ser satisfechas sin más dilación”, expresaron los mandatarios.

Añadieron que están “listos para tomar más medidas en apoyo de un alto el fuego inmediato y de un proceso político que genere seguridad y paz duraderas para israelíes, palestinos y toda la región”, pero no especificaron qué acciones tomarían.

Además, repudiaron “cualquier intento de anexión israelí de los territorios palestinos ocupados” y advirtieron que “las amenazas de anexión, los asentamientos y la violencia de los colonos socavan las perspectivas de una solución negociada de dos Estados”. Exigieron que el ejército israelí se retire de las zonas ocupadas en Gaza y que los líderes de Hamas abandonen la Franja, como elementos clave para avanzar hacia una solución política.

El sorpresivo anuncio de Macron, que planea formalizar en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, expuso las diferencias entre los aliados europeos, conocidos como el E3, sobre cómo aliviar la creciente crisis humanitaria. Los tres apoyan, en principio, la creación de un Estado palestino, pero Alemania dijo que no tiene planes inmediatos de seguir el paso de Francia.

Reino Unido tampoco ha seguido el ejemplo, pero Starmer enfrenta una presión creciente, tanto de legisladores de oposición como de miembros de su propio gobierno, para reconocer formalmente como Estado al territorio palestino.

Tras la llamada del E3 el viernes, Starmer condenó “el continuo cautiverio de rehenes, el hambre y la negación de ayuda humanitaria al pueblo palestino, la creciente violencia de grupos de colonos extremistas y la desproporcionada escalada militar de Israel en Gaza”.

Dijo que “el reconocimiento de un Estado palestino” debe ser uno de los pasos en un camino hacia la paz, como parte de una solución negociada de dos Estados.

Más de 140 países reconocen un estado palestino, entre ellos, una docena en Europa. Pero Francia es el primer país del Grupo de los Siete y la nación europea más grande en dar ese paso.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se sumó al cuestionamiento internacional: “Ya no podemos aceptar las masacres y la hambruna en la Franja de Gaza”.

Además, pidió un alto al fuego inmediato, aunque aclaró que su país no reconocerá al Estado palestino unilateralmente, y condicionó cualquier reconocimiento a la reciprocidad de parte de Palestina hacia Israel.

En tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, describió la situación en Gaza como “dramática”, insistiendo en que ninguna acción militar puede justificar ataques contra civiles.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el plan de Macron de reconocer un Estado palestino en la ONU: “Lo que diga no importa. Es una muy buena persona. Me cae bien, pero esa declaración no tiene peso”.

La creciente crisis humanitaria en Gaza, donde el hambre se extiende y los niños mueren por inanición, ha causado alarma incluso entre los aliados de Israel. Autoridades palestinas informaron que el viernes murieron nueve personas por desnutrición, sumando un total de 122 por esta causa, 83 de los cuales eran niños. Según de las autoridades palestinas, cerca de 70 mil niños en Gaza han alcanzado ya la fase de desnutrición clínica.

Desde el jueves por la noche murieron al menos 89 personas, principalmente en ataques, nueve de ellas mientras buscaban ayuda. Un ataque alcanzó una escuela que se utilizaba como refugio para desplazados en Gaza. La cifra total de fallecidos en el enclave desde el inicio de la guerra ascendió ayer a 59 mil 676.

Hamas bloquea acuerdos, dicen Trump y Netanyahu

› Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer a Hamas de no querer alcanzar un acuerdo por no estar dispuesto a soltar a los últimos rehenes y dijo que “va a haber que darles caza” después de que su país e Israel abandonaran la mesa en la última negociación con el grupo islamista, tras considerar inaceptables sus propuestas.

“Hamas no quería llegar a un acuerdo. Me imagino que lo que va a pasar es que va a haber que darles caza”, dijo a periodistas en la Casa Blanca.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno considera “opciones” a las conversaciones de alto el fuego con la milicia, después de que su país y EU retiraran a sus equipos negociadores.

La declaración se produjo cuando un funcionario de Hamas dijo que se esperaba que las negociaciones se reanudaran la próxima semana y describió la retirada de las delegaciones israelíes y estadounidenses como una táctica de presión.

Los equipos de EU e Israel abandonaron Qatar el jueves, cuando el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, dijo que la reciente respuesta de Hamas a las propuestas para un acuerdo mostraba una “falta de deseo” de alcanzar una tregua. Dijo que EU consideraba “opciones”, sin dar más detalles.

En un comunicado emitido por su oficina, Netanyahu hizo eco de las declaraciones del estadounidense: “El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, tenía razón. Hamas es el obstáculo para un acuerdo de liberación de rehenes. Junto con nuestros aliados estadounidenses, ahora estamos considerando opciones alternativas para traer a nuestros rehenes a casa, poner fin al régimen terrorista de Hamás y asegurar una paz duradera para Israel y nuestra región”.

Hasta el momento, el gobierno israelí no ha confirmado si las negociaciones se reanudarían la próxima semana.

Hungría incumple captura de premier

Por Redacción

La Corte Penal Internacional (CPI) denunció ayer a Hungría ante su órgano supervisor por considerar que “incumplió sus obligaciones” legales al no arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita al país el pasado abril, pese la existencia de una orden de detención por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

La Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que Hungría no actuó de buena fe, ignoró repetidas solicitudes de consulta por parte de la Secretaría de la CPI y no ofreció ningún argumento jurídico válido para justificar su inacción durante la visita del primer ministro israelí, en busca y captura por este tribunal desde noviembre de 2024.

“Hungría incumplió sus obligaciones conforme al Estatuto al no ejecutar la solicitud de arresto provisional de Netanyahu durante su estancia en el país entre el 3 y el 6 de abril y no entabló ningún contacto con la Corte antes ni durante la visita y, en su lugar, optó por retener unilateralmente su cooperación”, dijo.

Ante ello, la CPI remitió el caso a la Asamblea de Estados Partes, órgano que reúne a los países firmantes del Estatuto de Roma, para que evalúe posibles consecuencias que deba afrontar ahora Hungría.