Fallece Jim Lovell, comandante del Apolo 13, a los 97 años

El astronauta estadounidense Jim Lovell, recordado por comandar la misión Apolo 13 de la NASA en 1970, falleció el jueves en Lake Forest, Illinois, a los 97 años, informó este viernes la agencia espacial norteamericana.

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, fue quien informó el deceso, y destacó que “el carácter y la valentía” de Lovell inspiraron a millones de personas.

De izq. a der.: Jim Lovell, el exadministrador de la NASA Dan Goldin, el senador John Glenn y el administrador de la NASA Charles Bolden conversan en un evento en Ohio, en 2012. ı Foto: Reuters

“El carácter y la firme valentía de Jim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y convirtieron una potencial tragedia en un éxito del hemos aprendido mucho", aseguró Duffy.

De acuerdo con la NASA, Lovell participó en cuatro misiones espaciales, entre ellas el Apolo 8 —la primera nave tripulada en orbitar la Luna— y las misiones Gemini 7 y Gemini 12, que sentaron las bases para los vuelos lunares. Sin embargo, su nombre quedó ligado al Apolo 13, una misión que debía ser el tercer alunizaje tripulado, pero que se convirtió en una odisea de supervivencia tras una explosión a bordo.

Como recuerda la agencia Reuters en su obituario de Jim Lovell, el 13 de abril de 1970, dos días después del lanzamiento, un cable expuesto en un tanque de oxígeno provocó una explosión a 320 mil kilómetros de la Tierra.

El incidente inutilizó el módulo de mando y obligó a Lovell y a sus compañeros, Jack Swigert y Fred Haise, a refugiarse en el módulo lunar, diseñado para dos personas, que utilizaron como “bote salvavidas” durante tres días y medio.

Durante ese tiempo, los astronautas enfrentaron bajas temperaturas, hacinamiento, deshidratación y escasez de alimentos, mientras trabajaban con el Control de Misión en Houston para improvisar soluciones y asegurar el regreso.

“Un ‘fracaso exitoso’ describe exactamente lo que fue el Apolo 13, porque no cumplió su objetivo inicial, pero fue un gran éxito en la capacidad de convertir una catástrofe casi segura en una recuperación exitosa”, dijo Lovell a Reuters en 2010.

La frase “Houston, tenemos un problema”, popularizada por la película Apolo 13 de 1995, protagonizada por Tom Hanks bajo la dirección de Ron Howard, se inspiró en las comunicaciones reales de la tripulación.

Lovell, quien coescribió en 1994 el libro Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, relató que inicialmente había sugerido a Kevin Costner para interpretarlo, aunque reconoció que Hanks hizo “un gran trabajo”.

Información de Europa Press y Reuters.

