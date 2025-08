Luna helada de Júpiter: la NASA se prepara para detectar señales de vida en 2026

La búsqueda de vida en el espacio es una de las grandes empresas del mundo contemporáneo. Aunque el universo es enorme y quizá nunca lo conoceremos todo, la inquietud de saber si “no estamos solos” sigue movilizando grandes misiones, como la que, en este año, buscará vida en la Luna helada de Júpiter.

A principios de este mes, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) anunció que el proyecto Europa Clipper completó una de sus misiones más importantes en Marte, por lo que está lista para llegar a la Luna helada de Júpiter para buscar vida.

Júpiter cuenta con varias lunas orbitando a su alrededor. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Pero ¿qué es este proyecto, qué busca y cuándo se prevé que tenga respuestas sobre si “no estamos solos”? Te contamos todo.

La NASA prueba su radar en Marte rumbo a la Luna helada donde buscará señales de vida en 2026

La NASA sigue explorando el espacio y, en este sentido, ha impulsado nuevas misiones con las cuales ampliar los horizontes de nuestro conocimiento.

Radar REASON llegará a luna de Júpiter para buscar vida. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Así, a finales de 2024 impulsó la misión Europa Clipper, a través del radar REASON (Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface), con el cual, como lo indica su nombre, impulsa la búsqueda de vida en la Luna helada de Júpiter, llamada Europa.

A principios de agosto de este año, la NASA informó que REASON completó una misión especial, la cual consistía en orbitar Marte para aprovechar la gravedad del planeta rojo y probar en condiciones reales el instrumento.

REASON completó misión en Marte. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

La misión se consideró exitosa, por lo que REASON está listo para volver a la tierra en los próximos meses y, a partir de ahí, usar una última asistencia gravitacional de nuestro planeta que le permita alcanzar la órbita de Júpiter.

Entonces, ¿cuándo llegará REASON a la luna helada de Júpiter para buscar vida? Todo esto se prevé que ocurra en 2026, así que la NASA ha pedido mirar con atención, pues, de concretarse, estaríamos cerca de uno de los hallazgos más impactantes de los últimos años.

Europa, la luna helada de Júpiter, es la cuarta más grande de este planeta. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

¿Qué es la luna helada y por qué la NASA busca vida en ella?

Europa, conocida como la luna helada de Júpiter, es la cuarta más grande de este planeta y ha sido identificada por la NASA como la más prometedora del sistema solar para buscar vida extraterrestre.

Se le conoce por ese nombre debido a que está cubierta por una gruesa capa de hielo. Además, se cree que bajo ese hielo existe un océano de agua salada líquida, lo que la convierte en un lugar con las condiciones para la posible existencia de vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am