Condena por asesinato de periodista en Gaza

Organizaciones de defensa de la prensa y medios internacionales condenaron ayer el asesinato del corresponsal de Al Jazeera Anas al-Sharif, ocurrido el pasado domingo en un ataque aéreo israelí que dejó ocho muertos, seis de ellos periodistas. La cadena qatarí calificó el hecho como un “asesinato selectivo” y reafirmó su compromiso de seguir informando desde Gaza.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, Israel ha matado a 184 periodistas y trabajadores de medios palestinos, cifra muy superior a los 18 registrados en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Tip: En julio Sharif dijo al CPJ que vivía con la “sensación de que podían bombardearme y martirizarme en cualquier momento”.

El Comité advirtió que la impunidad ante estos ataques sienta un grave precedente para la cobertura en futuros conflictos. A pesar de la prohibición israelí a la prensa extranjera, reporteros palestinos documentan la crisis humanitaria en Gaza, donde más de 61,400 personas han muerto.