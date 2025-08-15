Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.) y su homólogo ruso, Vladimir Putin (izq.).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se encontraron en el Aeropuerto de Anchorage, en Alaska, previo al diálogo que sostendrán en favor de un posible acuerdo de paz para el conflicto que sostienen Rusia y Ucrania.

Los aviones que transportaron a los presidentes ruso y estadounidense llegaron al aeropuerto de Anchorage alrededor de las 13:00 horas (horario de CDMX), después de lo cual ambos descendieron y se saludaron con un apretón de manos. Posteriormente, abordaron sus respectivos vehículos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.) y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (der.), en Alaska. ı Foto: Reuters

Junto a Donald Trump asistieron el secretario de Estado de EU, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, así como el enviado especial Steve Witkoff, uno de los principales portavoces de la mediación de la Casa Blanca entre Rusia y Ucrania.

Mientras que, por parte de Rusia, asistieron también el ministro de Exteriores Sergei Lavrov; el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, Kirill Dmitriev; el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov.

Previamente, Trump había dicho a medios que esperaba encarecidamente un alto el fuego a partir de esta conversación, después de que, en meses recientes, ha acusado a Putin de no mostrar disposición en los diálogos por la paz con Ucrania.

“Quiero un alto el fuego rápidamente... No me conformaré si no es hoy [...] Quiero que cesen las matanzas”, dijo el mandatario de EU desde el Air Force One, antes de iniciar el viaje.

Trump y Putin se encuentran en el Aeropuerto de Anchorage, Alaska. ı Foto: Reuters

Sin embargo, Trump aclaró que su intención con estos diálogos no es negociar por Ucrania, sino sentar a ambos líderes a la mesa.

En el mismo sentido, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, aseguró que, en su país, “contamos con Estados Unidos” para buscar una solución al conflicto.

Sin embargo, lamentó que Rusia siga emprendiendo ataques, incluso en el mismo día de la cumbre con Estados Unidos, lo cual, acusa, demuestra que el ruso no cuenta con una intención real de terminar con la guerra.

En este sentido, Zelenski insistió en que una solución real al conflicto solo ocurrirá mediante una negociación de frente entre Putin y él.

“Me parece que una verdadera solución solo es posible precisamente a partir de este formato”, aseguró.

