Bolivia acude a las urnas en unas elecciones marcadas por la crisis económica y la división de la izquierda

Ciudadanos de Bolivia votan en las elecciones que apuntan a una segunda vuelta.

La ciudadanía boliviana participa este domingo en unas elecciones presidenciales y legislativas que podrían significar el fin de casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), en un escenario político fragmentado y con una economía golpeada por la inflación más alta en 40 años.

Ocho candidatos se disputan la Presidencia, entre ellos los conservadores Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, quienes encabezan los sondeos con alrededor del 20 por ciento de apoyo cada uno. Ninguno alcanza el umbral necesario para evitar una segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre en caso de que ningún aspirante supere el 40 por ciento con una ventaja de diez puntos.

Ciudadanos participan en las elecciones generales de Bolivia. ı Foto: Reuters

El oficialismo llega debilitado. El presidente Luis Arce, que en un inicio contempló buscar la reelección, renunció a la contienda en mayo con el argumento de no ser un factor de división interna.

Respaldó en su lugar al exministro Eduardo del Castillo, cuya candidatura se enfrenta al rechazo de sectores afines al expresidente Evo Morales. Morales, por su parte, fue inhabilitado para competir y llamó al voto nulo, que según agencias podría alcanzar hasta el 14 por ciento.

Se enfrentan ocho candidatos presidenciales en las elecciones de Bolivia. ı Foto: Reuters

Por otro lado, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura emergente de la izquierda, compite bajo una plataforma independiente tras distanciarse del MAS. Sin embargo, su respaldo en las encuestas se sitúa por debajo del 10 por ciento.

La votación también incluye la renovación de 26 senadores y 130 diputados, quienes asumirán funciones el 8 de noviembre. Las mesas abrieron a las 08:00 horas locales y cerrarán a las 16:00, con resultados preliminares esperados en la noche y el conteo oficial en un plazo de siete días.

Urnas instaladas para los comicios presidenciales y legislativos. ı Foto: Reuters

El proceso electoral se desarrolla en un contexto económico adverso. Según Reuters, la inflación anual alcanzó 23 por ciento en junio, frente al 12 por ciento en enero, mientras la escasez de combustible y divisas afecta a la población. En paralelo, datos citados por Europa Press señalan que en 2024 el PIB apenas creció 0,73 por ciento y cerca de la mitad de los niños viven en pobreza.

Tras emitir su voto, Arce subrayó que el país debe “resolver sus diferencias en democracia”, mientras Doria Medina instó a enfrentar la crisis “de manera pacífica y democrática”. En tanto, Quiroga ha prometido un “cambio radical” en la política económica y en las alianzas internacionales del país.

Información de Europa Press y Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am