Hamas acepta tregua; Israel mantiene la presión militar

Soldados israelíes se encuentran sobre un tanque estacionado cerca de la frontera entre Israel y Gaza, ayer.

Hamas anunció ayer que aceptó una propuesta de mediadores árabes para establecer un alto al fuego en la Franja de Gaza. El anuncio, confirmado por altos funcionarios del grupo terrorista, incluye un cese de hostilidades por 60 días y la liberación de parte de los rehenes en manos de la organización islamista a cambio de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Sin embargo, el gobierno de Tel Aviv reiteró que su posición no ha variado: no habrá acuerdo definitivo sin la devolución de todos los cautivos y el desarme completo del grupo.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, confirmó que su país, junto con Catar, mantiene conversaciones activas con representantes de Hamas y mediadores estadounidenses para dar forma a un acuerdo más amplio. El primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se sumó a los encuentros celebrados en El Cairo, que también incluyen a dirigentes de la Autoridad Palestina. Washington ha respaldado los esfuerzos y el enviado especial Steve Witkoff fue invitado a integrarse a las negociaciones.

El Dato: A juzgar por la trayectoria fallida de las conversaciones anteriores, el anuncio no significa necesariamente que el fin de la guerra sea inminente.

Aun así, fuentes cercanas al gobierno de Benjamin Netanyahu señalan que no se aceptarán soluciones parciales. El primer ministro ha reiterado en mensajes televisados que la operación militar continuará hasta asegurar la derrota definitiva de Hamas. Asimismo, el ejército israelí avanza en planes para retomar la ciudad de Gaza, considerada el último bastión urbano del grupo terrorista, lo que eleva el temor de un desplazamiento masivo de civiles.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó un mensaje contundente en redes sociales: “Sólo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido”. Estas declaraciones, que cuestionan la efectividad de las negociaciones, refuerzan la narrativa israelí de que la presión militar es indispensable.

62,004 palestinos han muerto desde 2023 por fuego israelí, así como por hambre

Asimismo, las familias de los cautivos acusan al gobierno de no actuar con la urgencia necesaria, mientras líderes opositores señalan que Netanyahu utiliza la prolongación del conflicto para sostenerse políticamente. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas denunció que, tras casi dos años de guerra, los secuestrados siguen sin garantías de retorno seguro.

Mientras tanto, en Gaza, miles de personas abandonan sus hogares ante una inminente ofensiva terrestre. Los desplazamientos internos, la escasez de alimentos y los bombardeos diarios convierten la vida cotidiana en un escenario de desesperación. Voces desde el territorio advierten que las condiciones son insostenibles y que la población civil paga el precio más alto de una guerra que aún no muestra señales de terminar.

A su vez, el Ministerio de Salud del enclave palestino, informó que más de 62 mil personas han muerto en los 22 meses de guerra, con cerca de la mitad de las bajas conformadas por mujeres y niños. A ello se suman miles de heridos y un creciente número de muertes ligadas a la desnutrición.