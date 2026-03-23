Cuba en alerta por el riesgo bélico con EU

La gente camina y conduce por una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba se derrumba por segunda vez en una semana, el 21 de marzo pasado.

La relación entre Cuba y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. Ayer, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que las fuerzas armadas de la isla se encuentran en fase de preparación ante una eventual agresión militar por parte de Washington, aunque reconoció que ese escenario es considerado poco probable.

Durante una entrevista con NBC News, el funcionario sostuvo que su país está dispuesto a movilizarse de manera integral frente a cualquier amenaza. Subrayó que, si bien no perciben una justificación para una intervención, sería un error no anticiparse a ese tipo de riesgos. En ese sentido, insistió en que Cuba no representa una amenaza para el país del norte y se define como una nación pacífica.

El Dato: En enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana, para agudizar la crisis.

Las tensiones se intensificaron tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, hecho que detonó advertencias desde Washington. El presidente de EU, Donald Trump, llegó a declarar que sería un “honor” tomar la isla, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que Cuba podría enfrentar una intervención, lo que elevó la preocupación en La Habana.

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Asimismo, la situación energética alcanzó un punto crítico este fin de semana, cuando la red eléctrica nacional colapsó por segunda vez en menos de siete días. El fallo ocurrió tras la salida de servicio de una central en Nuevitas, provincia de Camagüey, lo que generó un efecto en cadena que dejó sin electricidad a gran parte de los aproximadamente 10 millones de habitantes.

10 millones de habitantes tiene Cuba

Ante la emergencia, el Ministerio de Energía implementó microsistemas para restablecer el servicio en áreas prioritarias como hospitales y distribución de agua. Sin embargo, la recuperación se realiza bajo condiciones complejas, según reconoció el primer ministro, Manuel Marrero.

En La Habana, la vida cotidiana refleja el impacto de la crisis. Residentes reportan la necesidad de cocinar con leña ante la falta de electricidad, mientras las fallas en telecomunicaciones agravan el aislamiento. Los apagones, cada vez más frecuentes, evidencian el deterioro de la infraestructura energética.

En el ámbito internacional, el canciller Bruno Rodríguez reiteró la disposición del Gobierno a entablar un diálogo con Estados Unidos, siempre que se respete la soberanía nacional. Durante un encuentro de la CELAC en Bogotá, denunció el endurecimiento del embargo y calificó las medidas como parte de una estrategia para forzar cambios internos mediante presión económica.

Rodríguez criticó lo que definió como un retorno de prácticas agresivas en la política exterior estadounidense, al tiempo que defendió el modelo cubano y su historial de cooperación internacional, particularmente en el ámbito de la salud.

Pese al escenario de confrontación, las autoridades cubanas mantienen abierta la puerta a una relación basada en el respeto mutuo. Fernández de Cossío reiteró que no existe un conflicto directo con Estados Unidos y que el país está dispuesto a negociar, incluso en materia comercial, en busca de una salida que reduzca las tensiones y alivie la crisis interna.