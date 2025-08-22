Futuro del Poder Judicial dependerá de su autonomía": ministra Norma Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, reconoció en su informe final de labores, que durante su período al frente del máximo tribunal, éste enfrentó “uno de los contextos más complejos de su historia reciente”, y que el futuro del Poder Judicial dependerá de su autonomía.

En un documento, que se hizo público en el sitio de internet de la SCJN, y que posteriormente fue eliminado, advirtió que el futuro del Poder Judicial de la Federación dependerá de su autonomía.

A lo largo de 563 páginas, la ministra Norma Piña, quien es la primera mujer en presidir el máximo tribunal, evitó pronunciarse de lleno en torno a la reforma judicial aprobada en septiembre del año pasado, y que trae consigo cambios profundos en el Poder Judicial y la Suprema Corte, que a partir del 1 de septiembre estará integrada por nueve ministros en lugar de 11, como actualmente se establece, además de la desaparición de las dos salas.

“Durante los casi 3 años de mi gestión, el máximo tribunal del país enfrentó uno de los contextos más complejos de su historia reciente. A la responsabilidad cotidiana de impartir justicia con independencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia, se sumó el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación (PJF)”.

El documento agrega que a pesar de las complicaciones derivadas de ese contexto, “las personas servidoras públicas que forman parte de la SCJN trabajaron arduamente al servicio de la sociedad y de la impartición de justicia”.

En el informe, Norma Piña destaca la reforma judicial de 1994, impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, modelo de prevaleció durante casi 31 años, que redujo el número de ministros y fortaleció su papel en la defensa de los derechos humanos y el equilibrio entre poderes.

“Los efectos de aquella transformación siguen vigentes, al permitir construir un tribunal con legitimidad democrática capaz de responder a los retos de un país en constante cambio”.

El documento no presenta estadísticas respecto al trabajo realizado por la ministra Norma Piña durante su período, sin embargo, destaca que en junio pasado concluyó la extinción de seis fideicomisos de la Corte, que entregaron al gobierno federal 7 mil 508 millones de pesos.

Será el martes 26 de agosto cuando la presidenta del máximo tribunal presente públicamente el informe.

