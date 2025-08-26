Valentina Gomez, política republicana, quema el Corán y provoca controversia | VIDEO

La política estadounidense Valentina Gomez, del Partido Republicano, provocó una fuerte controversia al publicar un video donde continúa con su discurso antimusulmán, esta vez, al prender fuego a una copia del libro sagrado Corán.

En un video publicado en sus redes sociales, Gomez, reconocida política afín al movimiento Make América Great Again (MAGA) encabezado por Donald Trump, se colocó en la mirada pública al cometer un acto que fue tachado de islamófobo, al prender fuego a un Corán con un lanzallamas.

Jesus is The Way, The Truth & The Life. pic.twitter.com/nC2wRcQDoq — Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) August 25, 2025

En el video, la política de 25 años asegura que estos actos son parte de su compromiso por “detener al Islam”. Acusa que, si no se frena esta religión en Estados Unidos, “tus hijas serán violadas y tus hijos decapitados”.

“Estamos hartos de poner la otra mejilla. [...] Estados Unidos es una nación cristiana, así que esos terroristas musulmanes se pueden largar a cualquier otro de los 57 países musulmanes. Solo hay un Dios verdadero, y es el Dios de Israel”, dice la republicana en el video, para después accionar su lanzallamas contra el ejemplar del que es considerado el libro sagrado en la religión islámica.

Valentina Gomez, who is running for Congress in Texas, declares war on Islam and Muslims by burning the Quran and says Islam must be stopped “once and for all.” pic.twitter.com/wqI65qriD3 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 25, 2025

El video se viralizó rápidamente a través de redes sociales y provocó opiniones divididas, la mayoría en contra de las acciones de Valentina Gomez, quien aspira a una silla en el Congreso de Texas en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre de 2026.

La republicana ha ganado popularidad en el mapa político estadounidense gracias a sus discursos radicales, en donde no solo ataca a los musulmanes, sino también a los migrantes ilegales y otros grupos sociales. Incluso, ha hecho videos donde simula ejecuciones con arma de fuego a los segundos.

Islam has no place in Texas.



Help me to Congress so we can end the Islamization of America.



I only fear God. pic.twitter.com/NxjsNlZSGo — Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) April 29, 2025

Previamente, Gomez había subido otro video en donde, en la tribuna de un evento en Texas, dejó clara su postura anti musulmana, cuando dijo que el islám es “la religión de la violación, el incesto y la pedofilia, que se inclina ante una estúpida roca y un falso profeta”.

En este video, Gomez es despedida con abucheos, aunque su respuesta fue: “Yo solo le temo a Dios”.

