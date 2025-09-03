¿Quiénes son y de dónde vienen los padres de Marco Rubio, secretario de Estado de EU?

El pasado mes de enero de 2025, el Senado de Estados Unidos confirmó por unanimidad a Marco Rubio como secretario de Estado. Con este nombramiento, Rubio no solo sucede a Antony Blinken, sino que también hace historia al convertirse en el primer latino en ocupar este cargo.

Nacido en Miami, Florida, el 28 de mayo de 1971, Rubio es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de que Fidel Castro tomara el poder en la isla. De acuerdo con el secretario, la historia de vida de sus padres ha sido clave en su trayectoria y en los valores que hoy lo definen.

¿Quiénes son los padres de Marco Rubio?

Los padres de Marco Rubio son Mario Rubio y Oriales Rubio, inmigrantes cubanos que dejaron su país en busca del sueño americano. Su padre trabajó principalmente como barman en banquetes, mientras que su madre alternó labores como camarera de hotel, obrera en una fábrica y ama de casa dedicada al cuidado del hogar y de sus hijos.

El esfuerzo y sacrificio de Mario y Oriales marcaron profundamente la vida de Rubio, de acuerdo con lo dicho por el ahora secretario. Según el sitio oficial del funcionario, esas experiencias le transmitieron ‘la importancia de la fe, la familia, la comunidad y el trabajo digno’. El propio Rubio ha señalado en varias ocasiones que sus padres son su mayor fuente de inspiración.

Trayectoria política de Marco Rubio

Antes de su designación como secretario de Estado, Rubio fue senador por Florida. Durante su paso por el Senado, se desempeñó como miembro del Comité de Relaciones Exteriores y vicepresidente del Comité de Inteligencia, cargos que le permitieron desarrollar un conocimiento sólido sobre política exterior, seguridad nacional y relaciones internacionales.

