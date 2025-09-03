Expresa “gran decepción”

Trump presiona a Putin y exige avances en Ucrania

Tras su cumbre en Alaska, Trump se reunió con Volodimir Zelenski y líderes de la OTAN, ahí reiteró que Washington garantizará la seguridad ucraniana en cualquier acuerdo

Residentes de Zaporiyia ven sus hogares destruidos tras un ataque aéreo ruso, el pasado 30 de agosto. Foto›AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su “gran decepción” con Vladimir Putin y advirtió sobre posibles medidas si Moscú no muestra avances hacia la paz en Ucrania. Tras su cumbre en Alaska, Trump se reunió con Volodimir Zelenski y líderes de la OTAN, ahí reiteró que Washington garantizará la seguridad ucraniana en cualquier acuerdo. Descartó preocupación por la cercanía de Rusia y China, y dijo que tiene el ejército más fuerte del mundo.

Por su parte, Putin, desde China, sostuvo que existe “entendimiento mutuo” con Washington y afirmó que nunca se opuso a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, aunque reiteró su rechazo a la OTAN. También se mostró dispuesto a cooperar en la central nuclear de Zaporiyia. Zelenski, a su vez, denunció nuevos ataques rusos y la concentración de tropas, al tiempo que acusó a Putin de evitar un encuentro que permita discutir la paz.

