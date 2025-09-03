Trump presiona a Putin y exige avances en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su “gran decepción” con Vladimir Putin y advirtió sobre posibles medidas si Moscú no muestra avances hacia la paz en Ucrania. Tras su cumbre en Alaska, Trump se reunió con Volodimir Zelenski y líderes de la OTAN, ahí reiteró que Washington garantizará la seguridad ucraniana en cualquier acuerdo. Descartó preocupación por la cercanía de Rusia y China, y dijo que tiene el ejército más fuerte del mundo.

Por su parte, Putin, desde China, sostuvo que existe “entendimiento mutuo” con Washington y afirmó que nunca se opuso a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, aunque reiteró su rechazo a la OTAN. También se mostró dispuesto a cooperar en la central nuclear de Zaporiyia. Zelenski, a su vez, denunció nuevos ataques rusos y la concentración de tropas, al tiempo que acusó a Putin de evitar un encuentro que permita discutir la paz.