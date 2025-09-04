Washington insiste en el diálogo entre Moscú y Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que planea mantener nuevas conversaciones sobre la guerra en Ucrania tras el nulo avance de su cumbre de agosto pasado con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Alaska. El republicano reconoció que la resolución del conflicto es más difícil de lo que había previsto al asumir el cargo en enero, cuando aseguró que podría detener la guerra en poco tiempo.

Se espera que Trump dialogue este jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelesnki, y que, a su vez, líderes europeos como el francés Emmanuel Macron participen en una reunión virtual organizada por Francia con la participación de 30 países. El objetivo del encuentro es coordinar apoyo en materia de seguridad para Kiev en caso de que se alcance un acuerdo de paz con Moscú.

El Dato: Rusia dijo que sus tropas capturaron “aproximadamente la mitad” de la ciudad de Kupiansk, en la región de Járkov, pero el ejército ucraniano negó tal avance.

Mientras tanto, Putin dijo que existe la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones “si prevalece el sentido común”, una opción que señaló preferir, pero que estaba dispuesto a terminarla por la fuerza si esa fuera la única manera. Desde Pekín, destacó un acuerdo energético con China y aseguró ver “luz al final del túnel” gracias a lo que calificó como esfuerzos genuinos de Washington.

Sin embargo, sus condiciones son inamovibles: que Ucrania renuncie a integrarse a la OTAN, que reconozca como parte de la Federación Rusa a las regiones de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, y que se garantice un estatus “neutral, no alineado y no nuclear” para el país. Para el Kremlin, cualquier reunión entre Putin y Zelenski debería celebrarse en Moscú y estar preparada con garantías de resultados concretos.

La propuesta fue rechazada de inmediato por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, quien calificó de “inaceptable” la invitación de Putin. Recordó que al menos siete países se han ofrecido como sede neutral para un eventual encuentro y subrayó que “sólo un aumento de la presión internacional puede llevar a Rusia a tomarse en serio un proceso de paz”.

500 drones y misiles lanzó Rusia hacia Ucrania ayer

Mientras que el líder ucraniano, de gira por Europa, urgió a los aliados a incrementar las sanciones contra Moscú y a proporcionar defensas aéreas, luego de que más de 500 drones y decenas de misiles rusos impactaran infraestructura energética y ferroviaria en 14 regiones. “Estos bombardeos son una señal clara de que Rusia no busca terminar la guerra”, advirtió Zelenski en Copenhague, donde se reunió con mandatarios nórdicos y bálticos. El presidente de Ucrania viajará posteriormente a París para encontrarse con una “coalición de los dispuestos” que estudia ofrecer garantías de seguridad a Kiev frente a futuras agresiones.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, adelantó que espera definiciones en París. En tanto, Trump reiteró que EU respaldará cualquier esquema europeo de mantenimiento de la paz.