Manifestantes incendian el Parlamento de Nepal en medio de crisis política y dimisiones en cadena

Manifestantes incendian el Parlamento de Nepal, en el punto más alto de las manifestaciones.

El Parlamento de Nepal fue incendiado este martes por cientos de manifestantes que irrumpieron en el recinto en el punto más álgido de una ola de protestas contra la corrupción y la censura, las cuales, incluso, han llevado a la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli y otros funcionarios.

A través de medios digitales se difundieron fotografías de las largas columnas de humo negro saliendo del Parlamento de Nepal, en medio de las protestas que, este martes, han alcanzado uno de sus puntos más altos.

🇳🇵 PROTESTAS EN NEPAL🇳🇵



El Primer Ministro, el Ministro de Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro de Abastecimiento de Agua y el Ministro de Agricultura dimitieron hoy en medio de protestas y luego que manifestantes incendiaran el Parlamento.



🇳🇵| COBERTURA CONTINUA. pic.twitter.com/woY2BTjJA1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 9, 2025

De acuerdo con Reuters, la violencia se desencadenó tras la prohibición de las redes sociales, medida que posteriormente fue levantada, pero que avivó las protestas encabezadas principalmente por jóvenes. A pesar de la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, presentada horas antes, las manifestaciones se intensificaron en Katmandú y otras ciudades del país.

Oli remitió su renuncia al presidente Ramchandra Paudel, aludiendo a las “circunstancias extraordinarias” que atraviesa el país y la necesidad de una “solución política constitucional”. Paudel, cuya residencia también resultó incendiada por turbas, aceptó la dimisión.

Aspecto de un manifestante en Nepal. ı Foto: Reuters

A la salida de Oli se sumaron las renuncias del ministro del Interior, Rasmesh Lekhak, y del titular de Agricultura, Ramnath Adhikari, quienes cuestionaron el uso de fuerza letal contra la población.

La espiral de violencia ha dejado al menos 25 muertos y más de 300 heridos, de acuerdo con datos recuperados por agencias. Entre las víctimas figura Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, quien falleció por quemaduras tras el incendio de su vivienda.

Manifestantes, en su mayoría jóvenes, protestan contra la censura. ı Foto: Reuters

Otros dirigentes, como el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y su esposa, la canciller Arzu Rana Deuba, fueron agredidos en sus domicilios.

Además del Parlamento, resultaron atacados edificios oficiales como la sede del Tribunal Supremo, la Oficina de la Presidencia y el cuartel general del gobernante Partido Congreso Nepalí. El diario The Kathmandu Post informó también de motines en cárceles de varias provincias y de la fuga de más de 900 presos en Pokhara.

Manifestaciones en Nepal dejaron destrozos y al menos 19 muertos. ı Foto: Reuters

La violencia obligó a imponer un toque de queda en Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur, aunque miles de jóvenes continuaron en las calles. El aeropuerto internacional de Tribhuvan suspendió operaciones debido al humo de los incendios en la capital, confirmó la autoridad de aviación civil.

Organismos internacionales como Naciones Unidas y Human Rights Watch han denunciado el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades y reclamaron investigaciones independientes.

Información de Europa Press y Reuters.

