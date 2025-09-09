Netanyahu amenaza arrasar Gaza si Hamas no libera a los rehenes

Un misil cae hacia un edificio durante un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, ayer.

Ayer por la mañana, Jerusalén vivió un nuevo episodio de violencia cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús abarrotada, mataron a seis personas e hirieron a 12. Entre los fallecidos se encontraba un ciudadano español. La policía informó que tanto un soldado como civiles armados repelieron la agresión y abatieron a los responsables. Minutos después, las fuerzas de seguridad arrestaron a un tercer sospechoso vinculado al tiroteo.

Las imágenes difundidas mostraron a decenas de personas que huyeron del lugar en medio del pánico, mientras autobuses y automóviles quedaron atravesados por los disparos. El ataque, el más letal desde octubre de 2024, subrayó la fragilidad de la seguridad en Israel en pleno avance de la guerra en Gaza.

El Dato: La Flotilla Global Sumud informó que su barco principal fue atacado por un presunto dron en Túnez, pero que todos los pasajeros y la tripulación están a salvo.

Horas después del ataque en Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió a los residentes de la ciudad de Gaza que abandonaran inmediatamente sus hogares. En un mensaje televisado afirmó que Israel prepara una operación terrestre sin precedentes si Hamas no libera a los 48 rehenes que mantiene desde 2023. “Váyanse ahora. Están advertidos”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, endureció aún más el discurso y habló de un “poderoso huracán” que arrasaría las torres de la ciudad. Su ultimátum fue claro: si Hamas no depone las armas y entrega a todos los rehenes, Gaza será destruida. La amenaza coincidió con bombardeos a edificios de varias plantas en el centro urbano, donde permanecían desplazados que habían regresado tras los primeros combates de la guerra.

En tanto, el ejército israelí reportó la destrucción de supuestas instalaciones de inteligencia de Hamas y justificó los ataques como parte de su estrategia para “desmantelar la infraestructura terrorista”. Sin embargo, fuentes médicas palestinas informaron que entre las víctimas se encontraban periodistas y civiles que nada tenían que ver con Hamas.

El Tip: Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU, solicitó protección urgente para la tripulación de la Flotilla Global Sumud tras el ataque en Túnez.

Entre los al menos 40 palestinos muertos en Gaza ayer se encontraba el periodista Osama Balousha. Los ataques se suman a una cifra que ya supera los 64 mil fallecidos desde el inicio de la guerra, que incluyen al menos 393 por desnutrición y hambre en las últimas semanas. En tanto, Netanyahu, vinculó directamente los ataques de Jerusalén y Cisjordania con la necesidad de intensificar la ofensiva en Gaza. Advirtió que no se detendrán ante los “nidos de terror” y que su estrategia contempla la evacuación de población civil para neutralizar cualquier infraestructura que pueda ser utilizada por Hamas.

Por su parte, el grupo terrorista señaló que estaría dispuesto a liberar a los rehenes únicamente si Israel acuerda el fin de la ofensiva y retira sus tropas. El grupo aseguró que responderá formalmente a la propuesta presentada por mediadores de Estados Unidos, Catar y Egipto. Israel, sin embargo, se mantiene inflexible en su exigencia de rendición total del movimiento islamista.

50 edificios en Gaza han sido destruidos desde el domingo

250 periodistas han muerto en Gaza durante la guerra

MADRID ELEVA LA PRESIÓN. Asimismo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, elevó la voz contra Israel con una serie de medidas que marcan un quiebre en la relación bilateral. Denunció públicamente que la campaña israelí en Gaza constituye un “exterminio de un pueblo indefenso” y anunció la retirada inmediata del embajador español en Tel Aviv.

Sánchez detalló además la prohibición de cualquier transacción militar con Israel, el cierre de puertos y espacio aéreo para el transporte de armas, y la restricción de entrada a España para responsables de lo que calificó como “crímenes de guerra”. El mandatario insistió en que su país busca estar “del lado correcto de la historia”.

La respuesta de Israel fue inmediata. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, acusó a Sánchez de antisemitismo y prohibió la entrada a dos ministras españolas, Yolanda Díaz y Sira Rego, por sus críticas al gobierno de Netanyahu. España rechazó las acusaciones y denunció intentos de intimidación.

A su vez, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusó ayer a Israel de cometer “crímenes de guerra tras crímenes de guerra” y dijo que la escala de devastación en Gaza estaba “conmocionando la conciencia del mundo”. Agregó que Israel “tiene un caso que responder ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, señaló el fallo del tribunal en enero pasado que obligó a Tel Aviv a prevenir actos de genocidio.

La tragedia en Gaza también movilizó a figuras de la cultura y los medios. Organizaciones de periodistas denunciaron la muerte de casi 250 comunicadores palestinos en el enclave desde 2023, Israel deja pasar a la prensa extranjera.

Del lado artístico, más de mil 800 actores, artistas y productores, incluidas algunas estrellas de Hollywood, firmaron un compromiso de no trabajar con instituciones cinematográficas israelíes que consideran cómplices del abuso de los palestinos por parte de Israel. “En este momento de crisis urgente, donde muchos de nuestros gobiernos permiten la masacre en Gaza, debemos hacer lo posible para abordar la complicidad en este horror implacable”.

Entre los firmantes se encuentran los actores Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Javier Bardem y Cynthia Nixon, entre otros.