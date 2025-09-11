Tribunal de Brasil avala condenar a exPresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de estado

La mayoría de un panel de jueces del Supremo Tribunal de Brasil votó el jueves para condenar al exPresidente Jair Bolsonaro por crimen organizado como parte de su juicio por presuntamente intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

La jueza Cármen Lúcia votó a favor del primer cargo de crimen organizado, al igual que otros dos jueces. Lúcia aún tiene que votar sobre el cargo de intento de golpe de Estado.

Una vez que los cinco jueces hayan votado, el panel decidirá la sentencia de Jair Bolsonaro, que podría equivaler a décadas en prisión. El ex Mandatario de 70 años se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

Sus abogados han dicho que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo de 11 jueces.

Jair Bolsonaro, quien ha negado cualquier delito, no estuvo presente en el tribunal y solamente envió a sus abogados.

Jair Bolsonaro enfrenta acusaciones de haber intentado aferrarse ilegalmente al poder después de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales acusaron a Bolsonaro de un total de cinco cargos, que incluyen intentar organizar un golpe de Estado, ser parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, así como estar implicado en violencia y representar una seria amenaza para los activos del Estado y el patrimonio listado.

El juez Luiz Fux no estuvo de acuerdo el miércoles con sus dos compañeros que votaron un día antes, el martes, diciendo que no había suficiente evidencia contra Bolsonaro en ninguno de los cargos. Fux tardó más de 13 horas en explicar su voto ante el panel de jueces, y a pesar de lo que parecían ser miradas molestas de otros jueces, no hubo desafíos a su extensa exposición.

Ahora se espera un debate completo sobre la sentencia para el viernes. Después de eso, el ex líder podría enfrentar una mayor presión para elegir un heredero político que probablemente desafíe a Lula en las elecciones generales del próximo año. Una condena también podría obligar a los legisladores aliados a buscar alguna amnistía para el ex Presidente a través del Congreso.

En 2023, el máximo tribunal electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 por lo que el tribunal dijo que fue su abuso de poder.

