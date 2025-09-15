Presidente de España asegura que ‘admira’ a manifestantes pro palestinos, pese a incidente en evento deportivo

El presidente de España, Pedro Sánchez, expresó su “admiración y respeto” por los ciudadanos de su país que se manifiestan contra las injusticias, como el caso de los contingentes masivos que protestaron el domingo en Madrid contra la ocupación en Gaza, situación que derivó en la interrupción del evento deportivo Vuelta a España.

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, el presidente español se pronunció nuevamente por los hechos ocurridos el domingo en Madrid, día en que decenas de miles de españoles se manifestaron en favor de Palestina, hasta que rompieron el cerco de seguridad del evento ciclista Vuelta a España, lo que obligó a la cancelación del evento.

Hay dos detenidos por irrupción en Vuelta a España, en Madrid. ı Foto: Reuters

Por estos hechos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como otras figuras opositoras, responsabilizaron a Pedro Sánchez por permitir y avivar las manifestaciones hasta el punto de que resultaron en un peligro para los deportistas y los asistentes.

Ante esta situación, el presidente español dijo que, aunque es partidario de la no violencia, siente una “profunda admiración y respeto” por la ciudadanía española que “se moviliza contra la injusticia” y defiende su idea “de forma pacífica”.

Opositores derribaron cerco de seguridad de evento ciclista Vuelta a España. ı Foto: Reuters

Incluso, el presidente español aseguró que estas manifestaciones deberían repetirse en otras partes del mundo.

“Debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está sucediendo”, dijo, ante legisladores de su país.

🇪🇸🇮🇱 | LO ÚLTIMO: Pedro Sánchez pide que se expandan por el mundo protestas como la de La Vuelta: "España es hoy la que salva el honor de Europa". pic.twitter.com/6FxE0NqHZj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 15, 2025

En el mismo sentido, el presidente español se posicionó a favor de que Rusia e Israel sean vetados de eventos deportivos internacionales, mientras estos sigan atacando a sus naciones vecinas.

“Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”, dijo el presidente español.

Opositores a Sánchez lo responsabilizaron de llevar manifestaciones a situación insegura. ı Foto: Reuters

El domingo, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Madrid para protestar contra la intervención de Israel en Gaza, en el contexto del conflicto contra el grupo insurgente Hamas.

Un contingente rompió el cerco de seguridad del evento ciclista Vuelta a España, lo cual obligó a los organizadores a cancelarlo prematuramente. Dos personas resultaron detenidas y 22 policías fueron heridos al intentar contener la manifestación.

Por estos hechos, opositores al presidente español acusaron que Sánchez incitó a los manifestantes a seguir las protestas hasta un punto en que dejó de ser seguro.

