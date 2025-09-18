Emmanuel Macron presentará fotografías y pruebas científicas para demostrar que su esposa Brigitte es mujer

Los Macron presentarán evidencia científica y fotografías para demostrar que Brigitte es mujer

Tras la demanda interpuesta contra una influencer estadounidense por difamación, Emmanuel y Brigitte Macron presentarán pruebas científicas y fotografías para probar que la primera dama es mujer.

Luego de que la comentarista, Candace Owens, afirmara que la primera dama de Francia, Brigitte Macron, nació varón, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera dama presentaron pruebas para refutar dichas acusaciones.

Estas pruebas constarán de evidencia fotográfica y científica que se presentarán en el tribunal estadounidense ante el cual interpusieron una demanda por difamación.

De acuerdo con los abogados del presidente francés, estas pruebas son parte de los documentos presentados por la demanda que la pareja presentó contra la influenciadora conservadora, Candace Owens, luego de que esta afirmara que Brigitte Macron no es mujer de nacimiento.

En entrevista con el medio londinense BBC, el abogado de Emmanuel Macron, Tom Clare, declaró que este ataque presenta una distracción en contra del trabajo del mandatario francés.

Apuntó que, aunque existen fotografías de la primera dama embarazada y criando a sus hijos estas no serán las que se presentarán ante el tribunal, pues la evidencia debe cumplir con reglas y estándares que se aplican ante este tipo de demandas.

Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas. Si las molestias que ella va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo Tom Clare



Captura de pantalla del video de Candace Owens Recibí una amenaza legal de un presidente en funciones… ı Foto: Captura de pantalla

La demanda de los Macron contra Candace Owens

Esta demanda que se presentó en Estados Unidos acusa a la influenciadora de tener una campaña de difamación en contra de Brigitte Macron y su identidad de género. La conductora de podcast católica ha señalado a la primera dama francesa en reiteradas ocasiones por supuestamente haber nacido varón.

En julio de este año, el presidente francés y su esposa presentaron una demanda por difamación de 22 cargos en el Tribunal Superior de Delaware, Estados Unidos.

Esto ya que Owens lleva aproximadamente un año con la presunta campaña de difamación en contra de los Macron, pues la podcaster ha realizado varios videos sobre la identidad de género de la primera dama francesa.

Owens ha publicado numerosos videos en la plataforma YouTube, en la que tiene al momento más de cinco millones de suscriptores, en los que sostiene que la primera dama “nació hombre y morirá hombre”.

Además, recientemente la creadora de contenido de derecha publicó un video en el que expresa sus sentimientos tras el asesinato del activista de ultraderecha, Charlie Kirk, a quien considera su amigo.