Trump considera reducir ‘esfuerzos militares en Medio Oriente’ contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que considera reducir “drásticamente” los esfuerzos militares que mantiene en Medio Oriente, pues, según él, están muy cerca de alcanzar sus objetivos en la guerra que mantiene contra Irán.

“Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la posibilidad de reducir drásticamente nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio”, escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

El magnate enlistó los objetivos que Estados Unidos está por cumplir en Medio Oriente, entre los que se encuentran:

Destruir la capacidad misilística y la base industrial de defensa” de Irán

Eliminar su Armada y su Fuerza Aérea

No permitir jamás que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear

Proteger, al más alto nivel, a sus aliados de Medio Oriente, incluidos Israel, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros

Además, indicó que Irán presenta una reducción significativa en su capacidad militar, después de los bombardeos realizados desde el mes de febrero donde murió el exlíder iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Previamente, el mandatario estadounidense afirmó que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que Estados Unidos está “arrasando” al país asiático.

“Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca)”, dijo.

Trump y la protección del estrecho de Ormuz

Donald Trump informó que el estrecho de Ormuz debería ser vigilado por las naciones que lo utilizan; sin embargo, dejó la puerta abierta para que se solicite su ayuda para tal fin.

“Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por el Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán”, indicó el presidente de Estados Unidos.

Al exterior de la Casa Blanca, el presidente de la Unión Americana aseguró que la apertura del estrecho de Ormuz “es una maniobra militar muy sencilla, relativamente segura”.

El magnate reiteró que para realizar la defensa del estrecho “se necesita mucha ayuda”, pero volvió a culpar a la OTAN de inacción, pues “no ha tenido el valor”.

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JVR