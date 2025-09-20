Tiroteo deja un muerto y múltiples heridos en New Hampshire; detienen al sospechoso

Un tiroteo registrado este sábado en el Sky Meadow Country Club en Nashua, New Hampshire, al noreste de Estados Unidos, dejó como saldo al menos una persona muerta y múltiples lesionadas, informaron las autoridades.

Tras el ataque armado en el club de campo, el fiscal general adjunto de New Hampshire, Peter Hinckley, precisó en conferencia de prensa que la victima es un hombre adulto y que el sospechoso fue detenido en el lugar por agentes de la policía de Nashua.

Al respecto, el fiscal general, John Formella, y el jefe de policía de Nashua, Kevin Rourke, indicaron en un comunicado que el tirador entró al club y abrió fuego en múltiples ocasiones; además, aclararon que los primeros reportes sobre dos tiradores eran erróneos.

Las autoridades descartaron riesgos para la población y no precisaron el número de personas heridas; algunas, detalló Peter Hinckley, buscaron refugio en una estación de bomberos local

“Las imágenes de las cámaras de seguridad confirman que solo hubo un tirador, quien ya se encuentra detenido. La investigación continúa, pero no hay riesgo alguno para la población”, informó por separad la policía de Nashua.

#UPDATE - 9:21 p.m.: Per Nashua Police Department: "Video surveillance has confirmed there was only one shooter and they... Publicado por New Hampshire State Police en Sábado, 20 de septiembre de 2025

cehr