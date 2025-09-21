Donald Trump impone tarifa de 100 mil dólares para Visa H-1B ¿Quiénes solicitan esta visa?

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que se añade una tarifa de 100 mil dólares para las personas que soliciten una visa H-1B. Esta orden entrará en vigor a partir de hoy.

De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, esta tasa sólo será aplicada a nuevas visas. Además, la secretaria precisó por medio de su cuenta de X que esta tasa no será anual, sino que será aplicada una sola vez.

Los titulares de visas H-1B pueden salir y volver a ingresar al país en la misma medida en que lo harían normalmente; cualquier capacidad que tengan para hacerlo no se verá afectada por la proclamación de ayer. Karoline Leavitt



To be clear:



1.) This is NOT an annual fee. It’s a one-time fee that applies only to the petition.



2.) Those who already hold H-1B visas and are currently outside of the country right now will NOT be charged $100,000 to re-enter.



H-1B visa holders can leave and re-enter the… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 20, 2025

Por otra parte, el mandatario del país vecino precisó que mediante otro decreto se creará una vía de inmigración denominada “tarjeta dorada” la cuál funcionará para acelerar el proceso migratorio a cambio de un pago de un millón de dólares, mientras que las empresas podrán pagar dos millones de dólares para agilizar el proceso migratorio de algún trabajador.

Además, también existirá una “Tarjeta Trump Platinum”, la cual tendrá un costo de cinco millones de dólares y reemplazará la actual visa de inversión. Quienes adquieran la tarjeta platino, podrán pasar 270 días en el país vecino sin estar sujetos a impuestos.

A diferencia de la tarjeta dorada y la tarifa impuesta en la visa H-1B, la tarjeta platino requiere una aprobación por parte del Congreso estadounidense.

Estas medidas son impuestas para imponer límites aún más estrictos en cuanto al tema migratorio en Estados Unidos, y han recibido tanto críticas positivas como críticas negativas.

De acuerdo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, las grandes industrias tecnológicas no se opondrán esta medida. Precisó que posiblemente este cambio reducirá el número de visas H-1B, que actualmente tiene un costo de entre mil 700 cuatro mil 500 dólares.

Aumentará drásticamente el costo de la VISA H-1B ı Foto: Especial

¿Qué es la visa H-1B?

La visa H-1B es un visado que permite que los empleadores que se encuentren en Estados Unidos puedan contratar de manera temporal a trabajadores extranjeros para que estos puedan tener ocupaciones especializadas.

Para poder obtener una visa H-1B los solicitantes deben tener por lo menos una licenciatura, o un grado avanzado en alguna especialidad requerida por la empresa que lo quiera contratar.

Los campos incluidos dentro de esta visa son: arquitectura, ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, ciencias sociales, medicina y salud, educación, especialidades empresariales, contabilidad, leyes, teología y artes.

Anualmente existe un límite de 65 mil visas de tipo H-1B, de las cuáles seis mil 800 están reservadas para implementarlas en los Tratados de Libre Comercio de Estados Unidos-Chile y Estados Unidos-Singapur.