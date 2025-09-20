Trump exige a Venezuela aceptar el retorno de sus presos o pagará un precio ‘incalculable’

Trump amaga con consecuencias "incalculables" si Venezuela no acepta de regreso a sus presos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Venezuela sufrirá consecuencias “incalculables” si no acepta de vuelta a los presos deportados desde su país, declaración que ocurre en medio de tensiones militares entre ambos países.

A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense dijo que Venezuela debe “aceptar inmediatamente a todos los prisioneros, y personas de instituciones mentales que el ‘liderazgo’ venezolano [comillas del original] ha forzado a entrar a Estados Unidos”.

Migrantes venezolanos regresan a su país, desde Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“Miles de personas han sido heridos de gravedad e incluso asesinados por estos monstruos. SAQUENLOS DE NUESTRO PAÍS O EL PRECIO QUE PAGARÁ SERÁ INCALCULABLE”, escribió Trump en la red social Truth.

Estas declaraciones ocurren en un momento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que se ha extendido al terreno militar, pero también abarca diferencias en el manejo de las personas de esta nacionalidad que han sido detenidas en el país norteamericano.

En marzo de este año, Trump anunció la deportación desde Estados Unidos de más de 230 prisioneros venezolanos a un penal de máxima seguridad en El Salvador, uno de los centros penitenciarios insignia de la administración del presidente Nayib Bukele, caracterizado por su dureza en el trato a los presos.

Trump argumentó que estas personas eran integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, por lo que aseguró que su deportación desde Estados Unidos hacia El Salvador fue un movimiento en favor de la seguridad de los ciudadanos de su país.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó esta medida, y aseguró que la deportación ha sido arbitraria, y que “criminaliza de forma infame e injusta la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad”.

Maduro Moros hizo referencia a que, para efectuar la deportación de los venezolanos a El Salvador, se invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una controversial legislación a partir de la cual se justifican detenciones y deportaciones aceleradas.

Milicianos venezolanos se alistan ante una posible intervención norteamericana. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, Trump ha reforzado su retórica antimigrante, pero, particularmente, en contra de Venezuela, país con el cual el conflicto ha escalado más allá de la dimensión humanitaria.

Donald Trump ha acusado a Nicolás Maduro de liderar él mismo un grupo criminal llamado Cártel de los Soles, con lo que ha emprendido despliegues militares en el Caribe, con el objetivo de combatir frontalmente a los supuestos narcoterroristas de Venezuela, y en búsqueda del mismo Maduro.

